Βόρεια Κορέα: Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν κατεστραμμένο το πολεμικό πλοίο

Νέες δορυφορικές εικόνες έδειξαν για πρώτη φορά την έκταση του ατυχήματος σε πολεμικό πλοίο σε ναυπηγείο της Βόρειας Κορέας παρουσία μάλιστα του ηγέτη του κράτους, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η εικόνα δείχνει το πολεμικό πλοίο μισοβυθισμένο και καλυμμένο με μεγάλους μπλε μουσαμάδες. Ένα μέρος του σκάφους φαίνεται να βρίσκεται στην ξηρά.

Έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το ατύχημα - το οποίο ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε ως «εγκληματική πράξη» -, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Καμία από τις αναφορές δεν έκανε λόγο για θύματα ή τραυματισμούς ως αποτέλεσμα του περιστατικού της Πέμπτης στην ανατολική πόλη-λιμάνι Τσονγκτζίν.

Το KCNA, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, υποβάθμισε τη ζημιά, λέγοντας ότι «δεν ήταν σοβαρή» και ότι, σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές, δεν υπήρχαν ρήγματα στον πυθμένα του πλοίου.

Ο επικεφαλής του ναυπηγείου, κλήθηκε για εξηγήσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε.

Θα χρειαστούν περίπου 10 ημέρες για να αποκατασταθεί η ζημιά στο αντιτορπιλικό, σύμφωνα με το KCNA.

Ο Κιμ δήλωσε οργισμένος την Πέμπτη ότι το ατύχημα στο πλοίο προκλήθηκε από «απόλυτη αμέλεια, ανευθυνότητα και αντιεπιστημονικό εμπειρισμό».

Πρόσθεσε ότι όσοι έκαναν «ανεύθυνα λάθη» θα αντιμετωπιστούν σε συνεδρίαση της ολομέλειας τον επόμενο μήνα.

Pléiades Neo © Airbus DS 2025 Satellite photo of damaged North Korean destroyer

Δεν είναι σαφές ποια τιμωρία μπορεί να αντιμετωπίσουν, αλλά το αυταρχικό κράτος έχει ένα θλιβερό ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι ασυνήθιστο για τη Βόρεια Κορέα να αποκαλύπτει δημόσια τοπικά ατυχήματα - αν και το έχει κάνει μερικές φορές στο παρελθόν, σχολιάζει το BBC.

Το ατύχημα έρχεται εβδομάδες αφότου η Βόρεια Κορέα παρουσίασε ένα παρόμοιο αντιτορπιλικό 5.000 τόνων, το Choe Hyon.

Ο Κιμ είχε χαρακτηρίσει αυτό το πολεμικό πλοίο «επανάσταση» στον εκσυγχρονισμό του ναυτικού της Βόρειας Κορέας, και είχε δηλώσει ότι θα σταλεί σε αποστολή στις αρχές του επόμενου έτους.

