Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στο χωριό Ναρίσκινο στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας, σκοτώνοντας το πλήρωμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το αρχηγείο της στρατιωτικής περιφέρειας της Μόσχας.

Σύμφωνα με το TASS, η αιτία της συντριβής με βάση την προκαταρκτική έρευνα, φέρεται να είναι κάποια τεχνική δυσλειτουργία, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ έγραψε στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα σε σχέση με τους κατοίκους και ότι στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά συνεργεία.

Russian Telegram channels report a helicopter crash in the area of a village in Oryol region of Russia about an hour ago. There is a fire and explosions at the crash site, locals report.



According to Russian Telegram channels, it might have been a military helicopter carrying… pic.twitter.com/YYMWzIIjCN