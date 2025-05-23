Λογαριασμός
Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας - Νεκρό το πλήρωμα - Δείτε βίντεο

Το στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα κοντά στο χωριό Ναρίσκινο στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας - Γίνεται λόγος για τεχνική δυσλειτουργία

συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στο χωριό Ναρίσκινο στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας, σκοτώνοντας το πλήρωμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το αρχηγείο της στρατιωτικής περιφέρειας της Μόσχας.

Σύμφωνα με το TASS, η αιτία της συντριβής με βάση την προκαταρκτική έρευνα, φέρεται να είναι κάποια τεχνική δυσλειτουργία, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ έγραψε στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα σε σχέση με τους κατοίκους και ότι στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά συνεργεία.

Πηγή: skai.gr

