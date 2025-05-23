Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη την Παρασκευή κοντά στο χωριό Ναρίσκινο στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας, σκοτώνοντας το πλήρωμα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το αρχηγείο της στρατιωτικής περιφέρειας της Μόσχας.
Σύμφωνα με το TASS, η αιτία της συντριβής με βάση την προκαταρκτική έρευνα, φέρεται να είναι κάποια τεχνική δυσλειτουργία, όπως αναφέρει το Reuters.
Ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ έγραψε στο Telegram ότι δεν υπήρξαν θύματα σε σχέση με τους κατοίκους και ότι στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικά συνεργεία.
Russian Telegram channels report a helicopter crash in the area of a village in Oryol region of Russia about an hour ago. There is a fire and explosions at the crash site, locals report.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 23, 2025
According to Russian Telegram channels, it might have been a military helicopter carrying… pic.twitter.com/YYMWzIIjCN
A crashed Mi-8 military helicopter, presumably loaded with explosives has been detonating in Russia's Oryol region, according to Russian channels. pic.twitter.com/9aafnEyDXt— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) May 23, 2025
👀 Russian Mi-8 helicopter have reportedly crashed in Russia's Orlov region, eyewitnesses report.— UNITED24 Media (@United24media) May 23, 2025
The cause of the crush is currently unknown. pic.twitter.com/Bc9B8yS8gf
Russian Mil Mi-8 helicopter crashed in the area of the settlement of Naryshkino, Orel Oblast, western Russia.— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 23, 2025
The two crew-members perished.
Russian media say that the crash was caused by engine failure. pic.twitter.com/KYH7Z1vQjD
