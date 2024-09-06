Όταν η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2020, είπε ότι τα πλαστικά καλαμάκια πρέπει να απαγορευθούν. Την Πέμπτη, η εκστρατεία της διευκρίνισε στο Axios ότι αυτή δεν είναι πλέον η θέση της.



Η απαγόρευση αυτή, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής είναι το τελευταίο προοδευτικό ζήτημα για το οποίο η Χάρις και η εκστρατεία της είτε αρνούνται να κάνουν σχόλιο, είτε αλλάζουν τη θέση της, ενόψει και της τηλεμαχίας της 10ης Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Πολλές περιοχές των ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει τα πλαστικά καλαμάκια καθώς έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για τη ρύπανση από πλαστικά στους ωκεανούς και τις πλωτές οδούς.Το Σιάτλ έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη των ΗΠΑ που απαγόρευσε τα πλαστικά καλαμάκια το καλοκαίρι του 2018. Άλλες χώρες έχουν επίσης αφήσει να εννοηθεί, ή έχουν δεσμευτεί να απαγορεύσουν τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.Κατά τη διάρκεια δηλώσεών της στο CNN το 2019, η Χάρις ρωτήθηκε αν πρέπει να απαγορευθούν τα πλαστικά καλαμάκια.«Νομίζω ότι πρέπει», είπε. «Πρέπει να απαγορεύσουμε τα πλαστικά καλαμάκια», πρόσθεσε, λέγοντας πάντως ότι «τα χάρτινα καλαμάκια πρέπει να βελτιωθούν».Το Axios ρώτησε το επιτελείο της Χάρις εάν εξακολουθεί να υποστηρίζει αυτήν την ιδέα.«Δεν υποστηρίζει την απαγόρευση των πλαστικών καλαμιών», απάντησε στέλεχος της εκστρατείας. «Έριξε την καθοριστική ψήφο για την πιο συνεπή νομοθεσία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθαρής ενέργειας στην ιστορία, και ως πρόεδρος θα επικεντρωθεί στην επέκταση αυτής της προόδου».«Αστειεύτηκε ακόμη και τότε για το πόσο χάλια είναι τα χάρτινα καλαμάκια και την ανάγκη να βρεθούν καλύτερες φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις» ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος.Η εκστρατεία του τέως προέδρου Τραμπ χρησιμοποίησε την προηγούμενη υποστήριξή της στην περιβαλλοντική απαγόρευση στις επιθέσεις εναντίον της, χαρακτηρίζοντας τον Χάρις ως μια «φιλελεύθερη του Σαν Φρανσίσκο».Ο ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, είπε στο NBC τον Ιούλιο: «Εννοώ, διάολε, θέλει να απαλλαγεί από τα πλαστικά καλαμάκια, τι στο καλό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.