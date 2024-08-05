Η Κάμαλα Χάρις θα ανακοινώσει, πιθανόν σήμερα, το όνομα του υποψηφίου αντιπροέδρου της στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, προτού αρχίσει πολυήμερη περιοδεία σε πολιτείες-κλειδιά με στόχο να κεφαλαιοποιήσει την καλή πορεία της εκστρατείας της μέχρι τώρα, εξασφαλίζοντας απτή υποστήριξη με διάρκεια.

Το όνομα αυτού που θα γίνει αντιπρόεδρός της, αν εκλεγεί, θα αποκαλυφθεί προτού εμφανιστούν μαζί, για πρώτη φορά, σε προεκλογική εκδήλωση αύριο το βράδυ στη Φιλαδέλφεια, στην Πενσιλβάνια.

Το δίδυμο των Δημοκρατικών αναμένεται κατόπιν να επισκεφθεί, ως το Σάββατο, άλλες έξι πολιτείες, στις οποίες εκτιμάται πως θα κριθούν οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η επιλογή υποψήφιου αντιπροέδρου χαρακτηρίζεται στρατηγική για τη νυν αντιπρόεδρο, που είναι αναγκασμένη να αποφασίσει πάρα πολύ γρήγορα, μετά την εκκωφαντική ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν πως τερματίζει την εκστρατεία για την επανεκλογή του πριν από δύο εβδομάδες.

Αυτή η διαδικασία επιλογής είθισται γενικά να διαρκεί μήνες.

Το πρόσωπο που θα επιλέξει θα πρέπει να μπορεί να σαγηνεύσει ευρύτερο από εκείνη μερίδιο του εκλογικού σώματος ή να αντισταθμίσει αδύνατα σημεία της.

Ανάμεσα στα ονόματα που κυκλοφορούν περισσότερο ακούγεται αυτό του Τζος Σαπίρο, κυβερνήτη πολιτείας-κλειδιού, της Πενσιλβάνιας, επαγγελματία της πολιτικής, 51 ετών.

Η Πενσιλβάνια συγκαταλέγεται στις πολιτείες που ανέδειξαν τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο το 2020 και οι Δημοκρατικοί επιθυμούν διακαώς να την ξανακερδίσουν τον Νοέμβριο.

Στον κατάλογο φιγουράρει επίσης ο Μαρκ Κέλι, άλλοτε αστροναύτης, νυν γερουσιαστής της Αριζόνας, καθώς και ο Τιμ Ουόλτς, κυβερνήτης στη Μινεσότα, με ασυνήθιστη διαδρομή.

Τα ονόματα του κυβερνήτη του Κεντάκι, του Άντι Μπεσίαρ, και του υπουργού Μεταφορών, του Πιτ Μπούτιτζετζ, επίσης κυκλοφορούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επέλεξε τον Τζ. Ντ. Βανς, 40άρη γερουσιαστή, για να είναι υποψήφιος αντιπρόεδρός του, όμως προκαλεί τη μια πολεμική μετά την άλλη και αποδεικνύεται, ως τώρα τουλάχιστον, μάλλον βαρίδι, παρά ατού.

Στη Χάρις και τυπικά το χρίσμα των Δημοκρατικών

Αργότερα σήμερα, η Κάμαλα Χάρις αναμένεται εξάλλου να αποδεχθεί και τυπικά το χρίσμα της παράταξής της, μετά το πέρας ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου χιλιάδων Δημοκρατικών αντιπροσώπων.

Το είχε ήδη εξασφαλίσει από την Παρασκευή, όταν το Δημοκρατικό κόμμα ανακοίνωσε πως είχε ήδη λάβει πάνω από τις μισές ψήφους τους.

«Θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές», υποσχέθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση, συνοψίζοντας όσα διακυβεύονται την 5η Νοεμβρίου στην ερώτηση: «Σε τι είδους χώρα θέλουμε να ζούμε; Σε μια χώρα ελευθερίας, συμπόνιας και σεβασμού του κράτους δικαίου, ή σε μια χώρα χάους, φόβου και μίσους;».

Στην περιοδεία τους αυτή την εβδομάδα, η Κάμαλα Χάρις και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της θα περιοδεύσουν κυρίως σε πολιτείες του Νότου και της Δύσης (Τζόρτζια, Αριζόνα, Νεβάδα), με σκοπό να εξασφαλίσουν τις ψήφους των μαύρων και των ισπανόφωνων ψηφοφόρων. Αν και η υποστήριξή τους στους Δημοκρατικούς θεωρείτο άλλοτε δεδομένη, η τάση μοιάζει να έχει μεταβληθεί θεαματικά.

Πριν από έναν μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμα αύξανε τη διαφορά σε πολιτείες-κλειδιά έναντι του Τζο Μπάιντεν, ειδικά μετά το καταστροφικό για τον Δημοκρατικό πρόεδρο, 81 ετών, ντιμπέιτ στα τέλη Ιουνίου, το οποίο αποδείχθηκε εντέλει μοιραίο για την υποψηφιότητά του.

Η εμφάνιση της Χάρις, δυο δεκαετίες νεότερης από τον κ. Τραμπ, μοιάζει όμως να ξαναμοιράζει την τράπουλα.

Τον έχει πλέον φτάσει στην πρόθεση ψήφου και η συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ της υποψηφιότητάς της έχει απογειωθεί.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, ο οποίος επέζησε στα μέσα Ιουλίου, όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας του -γεγονός όμως που πλέον έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο-, κλιμακώνει τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον της αντιπάλου του, για να φρενάρει τη δυναμική της.

Έφθασε στο σημείο να την κατηγορήσει πως «έγινε μαύρη» για εκλογικούς σκοπούς.

Αν εκλεγεί πρόεδρος η Κάμαλα Χάρις, κόρη πατέρα από την Τζαμάικα και μητέρας από την Ινδία, θα είναι η πρώτη μαύρη πρόεδρος των ΗΠΑ.

Κάτι που αναμένεται να προβάλλει ιδιαίτερα το Δημοκρατικό κόμμα στο εθνικό συνέδριό του στα μέσα Αυγούστου στο Σικάγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.