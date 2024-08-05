Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι αισθανόταν αήττητος. Μέσα σε διάστημα 17 ημερών η δυναμική αυτή χάθηκε.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε συσπειρωθεί γύρω από τον Τραμπ, αφού επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας. Ο αντίπαλός του, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ερχόταν πίσω στις δημοσκοπήσεις, η συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Δημοκρατικούς μειωνόταν και εσωκομματικές ανησυχίες εντείνονταν για το αν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές.

Και τότε η προεδρική κούρσα του 2024 ανατράπηκε.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ βγήκε εκτός σεναρίου και ο ίδιος έκλεισε την ομιλία του στο συνέδριο με τη γνωστή επιθετική ρητορική του, υποσκάπτοντας τις εκκλήσεις για ενότητα. Τρεις μέρες αργότερα, ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα. Εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας, οι Δημοκρατικοί συσπειρώθηκαν άμεσα γρήγορα γύρω από την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις που είχε ουσιαστικά εδραιώσει την υποψηφιότητα.

Η δυναμική που ανέπτυξε η Χάρις με τους Δημοκρατικούς να ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι, ανάγκασε το επιτελείο του Τραμπ να προσπαθήσει να βρει μια συνεπή γραμμή επίθεσης εναντίον της.

Η Χάρις αφαίρεσε το πλεονέκτημα του Τραμπ στις δημοσκοπήσεις και στη συγκέντρωση κεφαλαίων έναντι του Μπάιντεν. Οι ελπίδες του πρώην προέδρου να περιορίσει το πλεονέκτημα των Δημοκρατικών μεταξύ των Μαύρων και Λατίνων ψηφοφόρων τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Και το πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι στις επιθέσεις Τραμπ που θυμίζουν το 2016 είναι αβέβαιο.

«Υπάρχει μια μετατόπιση στην κούρσα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο ερευνητής της εκστρατείας του Τραμπ, Τζον ΜακΛάφλιν, την Παρασκευή στο «Inside Politics» του CNN.

Η ανατροπή της προεδρικής κούρσας που έφερε η παραίτηση από την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν ενίσχυσε την αισιοδοξία των Δημοκρατικών.



«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να μιλάει για πραξικοπήματα», είπε ένας Ρεπουμπλικανός σύμβουλος της εκστρατείας του Τραμπ, καλώντας το κόμμα να σταματήσει να διαμαρτύρεται για τη διαδικασία με την οποία οι Δημοκρατικοί άλλαξαν τον Μπάιντεν για τη Χάρις. «Κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα και τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε και να κερδίσουμε έναν άλλο αγώνα».

Για μήνες, το περιβάλλον του Τραμπ ένιωθε σαν να μην μπορούσε να χάσει.

Η εκστρατεία του Τραμπ είχε σχεδιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια με επίκεντρο τις πολιτικές του Τζο Μπάιντεν.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ επέμειναν ότι η εκστρατεία του ήταν έτοιμη για μια πιθανή αλλαγή πολύ πριν ο Μπάιντεν εγκαταλείψει επισήμως, επισημαίνοντας ένα εσωτερικό σημείωμα του Μαΐου που παρουσίαζε σενάρια για ανοιχτό συνέδριο και έναν άλλο Δημοκρατικό υποψήφιο.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν αναγνωρίσει ιδιωτικά ότι εξακολουθούν να αναζητούν τον καλύτερο τρόπο για να ορίσουν τον νέο του αντίπαλο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δοκιμάσει μια σειρά επιθέσεων κατά τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις του.

Ωστόσο, μπορεί να μην έχει την ευκαιρία να ασκήσει τις επιθέσεις αυτοπροσώπως. Η Χάρις είπε ότι θα συμμετάσχει στη συζήτηση της 10ης Σεπτεμβρίου που θα διοργανωθεί από το ABC και στην οποία συμφώνησαν ο Τραμπ και ο Μπάιντεν. Αλλά ο πρώην πρόεδρος αντ' αυτού πιέζει για τη διεξαγωγή ντιμπέιτ που θα φιλοξενηθεί από το Fox News.

Η Χάρις από την πλευρά της του επεσήμανε τη δέσμευσή του τον Μάιο για ντιμπέιτ στο ABC. «Θα είμαι εκεί στις 10 Σεπτεμβρίου, όπως συμφώνησε. Ελπίζω να τον δω εκεί», είπε στα social media το Σάββατο.

Ανώτεροι σύμβουλοι Τραμπ συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία κατά της Χάρις θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στα ίδια ζητήματα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του Μπάιντεν: έγκλημα, μετανάστευση και πληθωρισμός, υποστηρίζοντας ότι η αντιπρόεδρος έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσεγγίσεων της κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα.

Έξω από την εκστρατεία, ωστόσο, οι σύμμαχοι του Τραμπ ανησυχούν ότι δεν υπάρχει στρατηγική εναντίον της Χάρις.

Πολλές πηγές κοντά στον Τραμπ δήλωσαν στο CNN ότι υπήρχαν αυξανόμενες εκκλήσεις, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, μεταξύ αυτών και των εξωτερικών συμμάχων για ανατροπή της εκστρατείας, αναφέροντας εν μέρει την ανάγκη να εμπλακούν νέα πρόσωπα.

Προσέγγιση των Αφροαμερικανών και Λατίνων

Ο Τραμπ εξέπληξε τους συνεργάτες, ακόμη και ορισμένα στελέχη της εκστρατείας, όταν ανακοίνωσε ότι θα ανέβαινε στη σκηνή στη διάσκεψη της NABJ στο Σικάγο.

Η εκστρατεία του Τραμπ επιδιώκει εδώ και καιρό να προσεγγίσει τους Αφροαμερικανούς και Λατίνους ψηφοφόρους – ελπίζοντας ότι τα οριακά κέρδη στην υποστήριξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος από ομάδες που ιστορικά ψήφισαν συντριπτικά υπέρ των Δημοκρατικών θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποφασιστικά. Ωστόσο, με τη Χάρις να αντικαθιστά τον Μπάιντεν, δεν είναι πλέον σαφές εάν τέτοια κέρδη είναι δυνατά.

Ωστόσο, για τον Τραμπ, το συνέδριο της NABJ ήταν επίσης μια ευκαιρία να ανακτήσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία η Χάρις είχε κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα. Αλλά ήταν μια κίνηση υψηλού κινδύνου που ανησύχησε ορισμένους συμμάχους.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στη δημοσιογράφο του ABC News Ρέιτσελ Σκοτ σχετικά με την πρώτη της ερώτηση που αφορούσε στις ρατσιστικές του δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας συνωμοσίας ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συζήτηση εξελίχθηκε από εκεί, με τον Τραμπ να κατηγορεί ψευδώς τη Χάρις ότι ενστερνίστηκε ή αρνήθηκε στοιχεία της κληρονομιάς της για πολιτικό όφελος.

«Ήταν πάντα ινδικής κληρονομιάς και προωθούσε μόνο την ινδική κληρονομιά. Δεν ήξερα ότι ήταν Μαύρη μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν έτυχε να γίνει μαύρη και τώρα θέλει να γίνει γνωστή ως Μαύρη», είπε ο Τραμπ.

Πριν από τις δηλώσεις του στο NABJ, η εκστρατεία του Τραμπ είχε προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από τα ρατσιστικά εμπρηστικά σχόλια για τη Χάρις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από νομοθέτες του GOP.

Το μήνυμα έκανε αρκετούς Ρεπουμπλικάνους που μίλησαν στο CNN να νιώθουν άβολα – και πολλοί είπαν ότι ήλπιζαν ότι δεν θα γινόταν μόνιμο μέρος των συζητήσεων της εκστρατείας.

Η Χάρις αποφεύγει το «δόλωμα» του Τραμπ

Ενώ η Χάρις δεν είδε τα σχόλιά του σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθησε ειδήσεις για την εμφάνιση του Τραμπ και άρχισε να σκέφτεται πώς θα απαντούσε.

Εκείνο το βράδυ, όταν απευθύνθηκε σε ένα πλήθος Αφροαμερικανών γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί για το συνέδριο της αδελφότητας Sigma Gamma Rho και έδωσε μια έντονη, αλλά μετρημένη, απάντηση, απορρίπτοντας τα σχόλιά του ως «το ίδιο παλιό σόου: ο διχασμός και η ασέβεια».

«Γυναίκες χωρίς παιδιά με γάτες»

Επιλέγοντας τον Βανς ως υποψήφιο για αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ είχε αξιοποιήσει έναν ιδεολογικό διάδοχο.

Αλλά οι τοποθετήσεις του Βανς, πολλές σε συντηρητικά μέσα, έδωσαν επίσης στους Δημοκρατικούς άφθονο υλικό για να του επιτεθούν. Το πιο σημαντικό ήταν μια εμφάνιση του 2021 στην πρώην εκπομπή του Τάκερ Κάρλσον στο Fox News, στην οποία ο Βανς, τότε υποψήφιος για τη Γερουσία, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διοικούνται κάτι καλύτερο από «ένα σωρό άτεκνες κυρίες με γάτες που είναι άθλιες για τη ζωή τους και τις επιλογές που τα κατάφεραν και έτσι θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα μίζερη».

Οι Δημοκρατικοί κατάλαβαν αυτό το σχόλιο – με την εκστρατεία της Χάρις και πολλούς από τους συμμάχους της να το χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν τον Βανς «περίεργο». Και ενώ παρέμειναν δημόσια υποστηρικτές του Βανς, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι στο Καπιτώλιο αρνήθηκαν να υπερασπιστούν αυτές τις δηλώσεις του.

Η εκστρατεία του Τραμπ επιθυμεί να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από τον Βανς, ο οποίος ταξίδεψε στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού στην Αριζόνα, σε μια επίσκεψη που είχε στόχο να ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας στον χειρισμό της ασφάλειας των συνόρων από τον Μπάιντεν και τη Χάρις.

Ωστόσο, την Πέμπτη στην Αριζόνα, ο Βανς βρέθηκε να υπερασπίζεται την επίθεση του Τραμπ στη Χάρις. «Κοιτάξτε, το μόνο που είπε είναι ότι η Καμάλα Χάρις είναι ένας χαμαιλέοντας», είπε ο γερουσιαστής του Οχάιο σε συνέντευξή του στο CNN.

Πηγή: skai.gr

