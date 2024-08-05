Εντείνεται η ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την G7 να προτρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, λέγοντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα «απειλούν να πυροδοτήσουν μια ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή».

Η G7 προέτρεψε «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για άλλη μια φορά να απόσχουν από τη διαιώνιση του τρέχοντος καταστροφικού κύκλου εκδικητικής βίας, να μειώσουν τις εντάσεις και να εμπλακούν εποικοδομητικά προς την αποκλιμάκωση», σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε στους ομολόγους του της G7 ότι μια επίθεση από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axio.

Ο σκοπός της τηλεδιάσκεψης φέρεται να ήταν ο συντονισμός των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ και η προσπάθεια να ασκηθεί διπλωματική πίεση στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ για να ελαχιστοποιήσουν τα αντίποινα.

Παράλληλα, Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο CBS News ότι ενώ η επίθεση του Ιράν στις 13 Απριλίου ως επί το πλείστον αποτράπηκε, το Ισραήλ περιμένει «πιο επιθετικά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.