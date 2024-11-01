Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε χθες, σε προεκλογική συγκέντρωση στο Λας Βέγκας, η σούπερ σταρ Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), για να στηρίξει τη Δημοκρατική υποψήφια και να κατακεραυνώσει τον Τραμπ, λίγα 24ωρα πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, στις 5 Νοεμβρίου.

Εντυπωσιακή μέσα σε ένα εφαρμοστό μπεζ φόρεμα, η Λόπεζ έκανε μία εμφάνιση αντάξια υποψηφίας προέδρου και εκφώνησε μία 15λεπτη, συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε και φώναζε: «Si, se puede!» («Ναι, μπορούμε»), το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα το 2008.

Η Λόπεζ έπλεξε το εγκώμιο της Χάρις και αναφέρθηκε στα πρόσφατα σχόλια του Τραμπ και των συνεργατών του για το Πουέρτο Ρίκο - «ένα νησί γεμάτο σκουπίδια» όπως είχαν πει - τα οποία είχαν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από μεγάλους Λατίνους σταρ.

«Δεν ήταν μόνο οι Πορτορικανοί που προσβλήθηκαν εκείνη την ημέρα. Ήταν κάθε Λατίνος σε αυτή τη χώρα. Η ανθρωπιά και κάθε άνθρωπος με ηθική» προσεβλήθη» είπε η διάσημη τραγουδίστρια.

«Είμαι από το Πουέρτο Ρίκο, και ναι, γεννήθηκα εδώ και είμαστε Αμερικανοί» τόνισε, προσθέτοντας, «Μου αρέσει όταν κερδίζει ο καλός και, σε αυτήν την περίπτωση, το καλό κορίτσι (η Κάμαλα Χάρις)».

«O Τραμπ εργάστηκε με συνέπεια για να μας διχάσει είπε, ενώ η Χάρις «απέδειξε» ποια είναι και ότι «ήρθε η ώρα να την στηρίζουμε, ψηφίζοντας υπέρ της στις προεδρικές εκλογές» τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Λόπεζ κάποια στιγμή συγκινήθηκε: «Θα έπρεπε να είμαστε συναισθηματικοί. Θα έπρεπε να στεναχωριόμαστε. Πρέπει να φοβόμαστε και να αγανακτούμε. Πρέπει – ο πόνος μας έχει σημασία. Έχουμε σημασία. Έχεις σημασία. Η φωνή σας και η ψήφος σας έχουν σημασία» είπε.

Η Λατίνα σταρ αναφέρθηκε επίσης στα στερεότυπα που κατάφερε να σπάσει κατά την διάρκεια της καριέρας της.

«Όταν ξεκίνησα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μπορούσα να πάρω ρόλους παίζοντας την υπηρέτρια ή τη λατίνα με το μεγάλο στόμα, αλλά ήξερα ότι έχω περισσότερα να προσφέρω. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που αισθάνονται το ίδιο, που ξέρουν ότι είναι ικανοί για περισσότερα και όλοι θέλουμε απλώς μια ευκαιρία να το αποδείξουμε. Και οι εκλογές έχουν να κάνουν με την επιλογή ηγετών που το υποστηρίζουν αυτό, όχι με κάποιον που στέκεται εμπόδιο...εγώ είμαι με την αγάπη, το ξέρετε αυτό. Είμαι με την αγάπη, δεν είμαι πολεμίστρια. Δεν είμαι εδώ για να κακολογήσω κανέναν ή να τον γκρεμίσω. Ξέρω πώς είναι αυτό και δεν θα το έκανα στον χειρότερο εχθρό μου, ούτε μάλιστα όταν αντιμετωπίζω τον μεγαλύτερο αντίπαλο που νομίζω ότι η Αμερική είχε ποτέ εσωτερικά. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της Κάμαλα Χάρις, μας έχει αποδείξει ποια είναι», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της, η 60χρονη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στον 78χρονος Τραμπ, γνωστό για τα σεξιστικά του σχόλια και υπερασπίστηκε το δικαίωμα των γυανικών στην άμβλωση.

«Γνωρίζουμε ότι αυτός ο άνδρας απλώς δεν σέβεται την ελευθερία των γυναικών ούτε την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποφάσεις για την ίδια τους τη ζωή», τόνισε η Χάρις από το Λας Βέγκας. «Και γνωρίζουμε ότι, αν εκλεγεί, θα απαγορεύσει τις αμβλώσεις σε όλη τη χώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.