Την προμήθεια πυραύλων για συστήματα SAMP/T και τη χρηματοδότηση αναχαιτιστικών drones, συζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος επεσήμανε, μάλιστα, ότι «θα κινήσουν τις προετοιμασίες για να προχωρήσουν σε από κοινού αποφάσεις με τη Γαλλία και άλλους συμμάχους σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών για νέα βήματα με στόχο την προστασία του λαού μας από τα ρωσικά πλήγματα».

Ακόμα ο ίδιος συμπληρώνει: «Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τη συμφωνία μας για την εκπαίδευση πιλότων για τα Mirage – η Γαλλία είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει και άλλους πιλότους χρησιμοποιώντας επιπλέον αεροσκάφη», προσθέτοντας ότι οι ηγέτες συντόνισαν επίσης τα επόμενα πολιτικά βήματα.

I had a very substantive, hour-long conversation with President of France @EmmanuelMacron. We discussed the situation on the frontline and Ukraine’s urgent defense needs. I’m grateful to Emmanuel for his truly strategic vision and his readiness to help with exactly what our… pic.twitter.com/ohfgvxWMcW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2025

Από πλευράς του ο Γάλλος Πρόεδρος, διαβεβαίωσε ότι «η Γαλλία είναι και παραμένει στο πλευρό της Ουκρανίας». «Οι ρωσικές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε επίσης ο ίδιος σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Εμάνουελ Μακρόν πρόσθεσε ότι χαιρετίζει την υιοθέτηση του 18ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

