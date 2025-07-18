Λογαριασμός
Τηλεφώνημα Μακρόν-Ζελένσκι: Πράσινο φως της Γαλλίας για προμήθεια πυραύλων και χρηματοδότηση drones

Ο Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μακρόν, λέει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει και άλλους πιλότους σε αεροσκάφη Mirage

Μακρόν

Την προμήθεια πυραύλων για συστήματα SAMP/T και τη χρηματοδότηση αναχαιτιστικών drones, συζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος επεσήμανε, μάλιστα, ότι «θα κινήσουν τις προετοιμασίες για να προχωρήσουν σε από κοινού αποφάσεις με τη Γαλλία και άλλους συμμάχους σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών για νέα βήματα με στόχο την προστασία του λαού μας από τα ρωσικά πλήγματα».

Ακόμα ο ίδιος συμπληρώνει: «Θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τη συμφωνία μας για την εκπαίδευση πιλότων για τα Mirage – η Γαλλία είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει και άλλους πιλότους χρησιμοποιώντας επιπλέον αεροσκάφη», προσθέτοντας ότι οι ηγέτες συντόνισαν επίσης τα επόμενα πολιτικά βήματα.

Από πλευράς του ο Γάλλος Πρόεδρος, διαβεβαίωσε ότι «η Γαλλία είναι και παραμένει στο πλευρό της Ουκρανίας». «Οι ρωσικές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε επίσης ο ίδιος σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. 

Ο Εμάνουελ Μακρόν πρόσθεσε ότι χαιρετίζει την υιοθέτηση του 18ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

