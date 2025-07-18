Σεισμική δόνηση 4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 9:14 (ώρα Ιταλίας) στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σεισμογενής.

Πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια και τα γραφεία τους και παραμένουν στις πλατείες της πόλης.

Για προληπτικούς λόγους διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων και εκκενώθηκε το πανεπιστήμιο της Νάπολης "Φεντερίκο Σεκόντο".

Ωτσόσο, έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές.

Στις 30 Ιουνίου, στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί δόνηση 4,6 βαθμών, η ισχυρότερη των τελευταίων ετών.

Φωτ. αρχείου από παλιότερο σεισμό στη Νάπολη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.