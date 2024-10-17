Βόρεια Κορέα: Ανακήρυξε «εχθρικό κράτος» τη Νότια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα «εχθρικό κράτος», μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η εθνική συνέλευσή της έχει τροποποιήσει το Σύνταγμα, ευθυγραμμιζόμενη με την εξαγγελία του ηγέτη της χώρας να απορρίψει πλέον ως εθνικό στόχο την ενοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας KCNA μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανατίναξαν προχθές τμήματα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο ανάληψης νόμιμης δράσης κατά ενός εχθρικού κράτους, όπως ορίζεται από το αναθεωρημένο σύνταγμα.

Τμήματα των 60 μέτρων του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου στην πλευρά της Βόρειας Κορέας έχουν τώρα υποστεί ολική καταστροφή στο πλαίσιο «ενός συνολικού αποκλεισμού της επικράτειας» της Βόρειας Κορέας από το Νότο, μετέδωσε το KCNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.