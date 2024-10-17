Περού: Τουλάχιστον πέντε νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε φυλακή

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε φυλακή της πόλης Χουανκάγιο στο Περού, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η σωφρονιστική υπηρεσία της χώρας (INPE).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης σε εργαστήριο υποδηματοποιίας στη δεύτερη πτέρυγα των φυλακών, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων «λόγω ασφυξίας».

Περίπου 30 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς στη φυλακή του Χουανκάγιο, ενώ ασθενοφόρα παρέλαβαν τραυματίες για να τους διακομίσουν σε νοσοκομείο.

Η σωφρονιστική υπηρεσία υπογραμμίζει ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για τη μεταφορά των κρατουμένων της δεύτερης πτέρυγας των φυλακών σε ασφαλή τοποθεσία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της πυροσβεστικής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού Exitosa, εικάζεται ότι η φωτιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα και ότι εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των εύφλεκτων υλικών στο εργαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

