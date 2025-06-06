Το νέο αντιτορπιλικό 5.000 τόνων της Βόρειας Κορέας, μετά την αποτυχία τον περασμένο μήνα, καθελκύστηκε με επιτυχία την Πέμπτη και τώρα είναι αγκυροβολημένο σε προβλήτα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Αφού αποκατέστησε την ισορροπία του αντιτορπιλικού στις αρχές Ιουνίου, η ομάδα το έδεσε στην προβλήτα πραγματοποιώντας με ασφάλεια την τελική του καθέλκυση το απόγευμα της Πέμπτης», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Μια δορυφορική φωτογραφία που τραβήχτηκε από την Planet Labs στις 5 Ιουνίου έδειξε το προηγουμένως πληγέν σκάφος να έχει ανορθωθεί και φαινόταν να επιπλέει στο νερό μακριά από την προβλήτα όπου έλαβε χώρα η καταστροφική καθέλκυση.

Το νέο αυτό αντιτορπιλικό είναι το νεότερο πολεμικό πλοίο της χώρας στη φιλόδοξη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ναυτικού της. Αντ' αυτού, μια δυσλειτουργία στον μηχανισμό στις 21 Μαΐου προκάλεσε την πρόωρη ολίσθηση της πρύμνης στο νερό, συνθλίβοντας τμήματα του κύτους και αφήνοντας την πλώρη καθηλωμένη στον διάδρομο, ανέφερε τότε το KCNA. Μια μέρα αργότερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ζημιά δεν ήταν τόσο σοβαρή όσο αρχικά φοβόντουσαν.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος ήταν μάρτυρας της αποτυχημένης αυτής καθέλκυσης στη βορειοανατολική πόλη Τσονγκτζίν, την χαρακτήρισε «εγκληματική πράξη» και η κυβέρνηση δήλωσε ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα που ισχυρίζεται ότι ευθύνονται για το ατύχημα.

Ο Κιμ διέταξε τους αξιωματούχους να επισκευάσουν γρήγορα το πλοίο, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δοθεί, πριν από την ολομέλεια του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στα τέλη Ιουνίου, αποκαλώντας το ζήτημα εθνικής τιμής, όπως και έγινε τελικά.

