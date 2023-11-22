Έντονες αντιδράσεις ακόμα και από Ισραηλινούς έχει πυροδοτήσει βίντεο κλιπ στο οποίο πρωταγωνιστούν παιδιά από το Ισραήλ που επευφημούν τραγουδώντας την καταστροφή της Γάζας.

Ειδικότερα, μια ισραηλινή οργάνωση που αυτοαποκαλείται The Civil Front έχει πυροδοτήσει διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την παραγωγή ενός τραγουδιού στο οποίο τα παιδιά γιορτάζουν την «καταστροφή» στη Γάζα και λένε «τίποτα δεν θα μείνει εκεί» σε έναν χρόνο.

Israeli children sing “We will annihilate everyone in Gaza”. Song & video created by Israeli public relations firm Rosenbaum Communications. English subtiles added by The Electronic Intifada. This is seriously sick propaganda pic.twitter.com/m89r61hqev — Tranquilizer (@Tranquilizero) November 20, 2023

Το κλιπ του τραγουδιού φέρεται να δείχνει παιδιά από τις κοινότητες που έχουν εκκενωθεί κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό για τους στίχους του καθώς και για το γεγονός ότι συμμετέχουν παιδιά.

Το βίντεο είναι ένας φόρος τιμής στο κλασικό ισραηλινό τραγούδι "HaReut" ("Fellowship"), γραμμένο από τον ποιητή Χαιμ Γκούρι σχετικά με τα γεγονότα του Πολέμου της Ανεξαρτησίας του 1948 και πρόκειται για μία ωδή σε όσους χάθηκαν στη φρίκη του πολέμου.

Η νέα έκδοση, εν τω μεταξύ, έχει έναν πολύ πιο μαχητικό τόνο, με προτάσεις όπως «Οι IDF περνούν τα σύνορα για να εξοντώσουν τους φέροντες τη σβάστικα», «Θα τους εξαφανίσουμε όλους» και «Θα δείξουμε στον κόσμο πώς καταστρέφουμε τους εχθρούς μας».

Αεροπλάνα βομβαρδίζουν, καταστροφή, καταστροφή» τραγουδούν τα παιδιά, τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 13.000 ανθρώπους στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου όπου έχασαν τη ζωή τους 1.200 Ισραηλινοί, αναφέρει το Al Jazeera για τους στίχους του τραγουδιού.

Το τραγούδι κοινοποιήθηκε από φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σχόλια όπως «Τα παιδιά του Ισραήλ τραγουδούν τραγούδι υπέρ της γενοκτονίας στη Γάζα» και «Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά τους;»

Στο Ισραήλ, ορισμένοι χρήστες χαιρέτησαν τη νέα έκδοση με τους περισσότερους ωστόσο να αντιδρούν αρνητικά.

Ο ίδιος ο Γκούρι, ένας ισόβιος αριστερός ακτιβιστής που πέθανε το 2018, σχεδόν σίγουρα θα ήταν δυσαρεστημένος με τους νέους στίχους, αναφέρουν οι χρήστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.