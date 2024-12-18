Συνεχίζονται οι προσπάθειες τόσο από Αμερικανούς όσο και από Άραβες διαμεσολαβητές για τη σύνοψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την ίδια στιγμή που ισραηλινά πυρά σκότωσαν τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με γιατρούς της περιοχής.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε την Τετάρτη ότι οι μεσολαβητές μείωσαν τις διαφορές τους στις περισσότερες από τις ρήτρες της συμφωνίας. Επισήμανε ότι το Ισραήλ είχε εισαγάγει όρους τους οποίους η Χαμάς απέρριψε, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Την Τρίτη, πηγές κοντά στις συνομιλίες στο Κάιρο, την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, δήλωσαν ότι θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία τις επόμενες ημέρες για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε αντάλλαγμα των Παλαιστινίων αιχμαλώτων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η αμερικανική κυβέρνηση, μαζί με μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ, έχουν καταβάλει εντατικές προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες για να προωθήσουν τις συνομιλίες πριν ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποχωρήσει από την εξουσία τον επόμενο μήνα.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός Πρόεδρος Isaac Herzog συνάντησε τον Adam Boehler, τον ορισθέντα απεσταλμένο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα των ομήρων.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς επρόκειτο να μεταβεί στην Ντόχα σήμερα Τετάρτη προκειμένου να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι για τη γεφύρωση των εναπομενόντων χασμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανέφεραν άλλες ενημερωμένες πηγές. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: skai.gr

