Σήμερα Τετάρτη θα παιχθεί η τελευταία πράξη του οικογενειακού δράματος με 3 νεκρούς στον Βόλο, καθώς στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, θα ψαλεί η νεκρώσιμη ακολουθία για το νιόπαντρο ζευγάρι που έσβησε στην άσφαλτο μετά την κυριακάτικη βόλτα του στο Νότιο Πήλιο.

Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, 32 ετών, και η Κερασία Αλιμαντήρη, 31 ετών, θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία, μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο τους. Στον ίδιο ιερό ναό και την ίδια ώρα έγινε χθες Τρίτη η κηδεία του 74χρονου Θανάση Παπακωνσταντίνου, πατέρα του 32χρονου Κώστα, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ξεψύχησε μόλις 3 ώρες μετά τον θάνατο του παιδιού του.

Το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε όλη τη χώρα σημειώθηκε στις 7 περίπου το απόγευμα της Κυριακής. Το ζευγάρι, με τη μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα του, κινούταν στο δρόμο Βόλου – Αγριάς, κοντά στο Μαλάκι, με κατεύθυνση προς Βόλο. Ο 38χρονος οδηγός της μηχανής επιχείρησε να κάνει προσπέραση όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο βγήκε από παράδρομο και είχε έστριβε εκείνη την ώρα στον κεντρικό δρόμο.

Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι επιβάτες της μηχανής και να σκοτωθούν ακαριαία, παρότι φορούσαν προστατευτικά κράνη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου που ήδη είχε μπει στον κεντρικό δρόμο του Πηλίου δεν είδε τη μηχανή και άκουσε μόνο τον θόρυβο από την σύγκρουση με την καρότσα του αγροτικού του. Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζει για να διαπιστωθεί εάν θα ασκηθεί δίωξη στον 82χρονο οδηγό του αγροτικού αυτοκινήτου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

