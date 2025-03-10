Δεν έχει τέλος το ανθρώπινο δράμα που εκτυλίχτηκε στο Βόλο. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι, το βράδυ της Κυριακής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν ένα ΙΧ που οδηγούσε 82χρονος οδηγός τους παρέσυρε στα Λεχώνια, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο τους.

Η τραγωδία ωστόσο δεν σταμάτησε καθώς, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο πατέρας του 31χρονου στο άκουσμα του θανάτου του παιδιού του, δεν άντεξε τον πόνο και τη θλίψη και έφυγε από τη ζωή, μετά από ισχυρό ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη.

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Υπενθυμίζεται πως δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Κυριακής (9/3) λίγο έξω από τον Βόλο σε ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα, μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο.

Στο αιματηρό τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ο Κωνσταντίνος και η Κερασία, ένα ζευγάρι που είχε ενωθεί με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής, κοντά στα Άνω Λεχώνια, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας με συνεπιβάτη τη σύζυγό του, καρφώθηκε πάνω σε αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 82χρονος, στον δρόμο Βόλου-Καλών Νερών.

Τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στη μηχανή, από τη σύγκρουση εκτινάχθηκαν σε απόσταση 15 μέτρων και παρότι φορούσαν προστατευτικά κράνη τραυματίσθηκαν θανάσιμα. Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος αλλά οι νοσηλευτές εντόπισαν τους δύο νέους χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το gegonota.news.

Οι δύο νέοι είχαν παντρευτεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και επέστρεφαν από βόλτα στο παραθαλάσσιο Πήλιο προς τον Βόλο.

Στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν διαπιστώθηκε ο θάνατός και των δύο νέων, ηλικίας 36 και 31 ετών, ενώ συγγενείς και φίλοι που είχαν φτάσει στο νοσοκομείο δεν μπορούσαν να πιστέψουν το τι είχε συμβεί.

Προανάκριση για το δυστύχημα πραγματοποιεί η Τροχαία Βόλου, που εξετάζει τις καταθέσεις μαρτύρων και αναλύει το υλικό από κάμερες της περιοχής, ενώ θα διενεργηθεί και πραγματογνωμοσύνη στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Παράλληλα, διερευνάται εάν ο 82χρονος οδηγός του αγροτικού οχήματος είχε σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης τη στιγμή του δυστυχήματος.

