Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Άνω Λεχώνια στην περιοχή του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-thessalia, αγροτικό όχημα που οδηγούσε άνδρας συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα οι δύο επιβάτες της μηχανής νεαρής ηλικίας. Πρόκειται για τον Κ.Π. και την Κ.Α.

Tα δύο νέα παιδιά είχαν παντρευτεί πριν λίγους μήνες.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου τις δύο σορούς, ενώ συγκλονισμένη είναι γνωστοί και φίλοι του ζευγαριού.

Πηγή φωτογραφίας: e-thessalia.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.