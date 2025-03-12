Νοσοκομείο Δράμας: Η παθολογική κλινική «κρατιέται όρθια» από φιλότιμο

Η έλλειψη παθολόγων στο νοσοκομείο Δράμας παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ασθενείς και για τους ίδιους τους γιατρούς του νοσοκομείου άλλων ειδικοτήτων που καλούνται να καλύψουν τα κενά, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Η πιεστική κατάσταση είχε οδηγήσει σε μαζικές αποχωρήσεις των γιατρών πριν από μερικούς μήνες. Υπήρξε μεγάλη αναταραχή - τελικά επέστρεψαν στις θέσεις τους, ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Το νοσοκομείο και ειδικότερα η παθολογική κλινική λένε οι εργαζόμενοι ''κρατιέται όρθιο χάρη στο φιλότιμό τους'' και ζητούν από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας να σπεύσει για να δει την κατάσταση και να δώσει λύσεις.

