Μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων μετράει «ημέρες» ακόμα και «ώρες» δήλωσε στο BBC Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματευτές συναντιόνται στην Ντόχα ξανά σήμερα την Τρίτη για να επιδιώξουν να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος αναφερόμενος στη συμφωνία η οποία φέρεται να έχει οριστικοποιηθεί, επισήμανε ότι οι όροι για τους ομήρους περιλαμβάνουν την απελευθέρωση τριών που κρατούνται από τη Χαμάς την πρώτη ημέρα εφαρμογής της αφότου ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) αρχίσει να αποσύρεται από τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας. Μετά από μία εβδομάδα η Χαμάς, σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο αξιωματούχο θα απελευθερώσει ακόμη τέσσερις ομήρους και το Ισραήλ θα αρχίσει να επιτρέπει την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας από το νότο στο βορρά. Η επιστροφή τους θα γίνεται μόνο με τα πόδια από τον παραλιακό δρόμο.

Τα αυτοκίνητα και τα καρότσια που έλκονται από ζώα και τα φορτηγά θα επιτρέπεται να περνούν από ένα πέρασμα δίπλα στην οδό Salah al-Din, υπό παρακολούθηση και με έλεγχο από ακτίνες Χ από ομάδα τεχνικής ασφάλειας του Κατάρ και της Αιγύπτου, αποκάλυψε ο αξιωματούχος.

Στη συμφωνία αναφέρεται επίσης ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 190 που εκτίουν ποινές 15 ετών και άνω. Από την πλευρά της, η Χαμάς θα απελευθερώσει 34 ομήρους σε πρώτη φάση. Ισραηλινοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους έκαναν λόγο για 33.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος είπε στο BBC ότι η Χαμάς και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πραγματοποιούσαν έμμεσες συνομιλίες στο ίδιο κτίριο τη Δευτέρα.

«Οι λεπτομερείς τεχνικές συζητήσεις πήραν αρκετό χρόνο» είπε.

Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για τις ισραηλινές δυνάμεις ώστε να παραμείνουν στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας και να διατηρήσουν μια ζώνη ασφαλείας 800 μέτρων κατά μήκος των ανατολικών και βόρειων συνόρων κατά την πρώτη φάση, η οποία θα διαρκέσει 42 ημέρες.

Οι διαμεσολαβητές έδωσαν στο Ισραήλ και τη Χαμάς ένα τελικό προσχέδιο συμφωνίας τη Δευτέρα, δήλωσε αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις. Χθες ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συναντήθηκε με απεσταλμένους του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με αντιπροσωπεία της Χαμάς, για να συζητηθεί η πρόταση συμφωνίας.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε εξάλλου πως ο κ. Μπάιντεν συνομίλησε με τον εμίρη Ταμίμ.

«Είμαστε κοντά σε συμφωνία και μπορεί να καταλήξουμε σε αυτήν εντός της εβδομάδας», δήλωσε χθες ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν. Αυτό δεν είναι «ούτε υπόσχεση, ούτε πρόβλεψη», πάντως η σύναψή της βρίσκεται σε απόσταση «μιας χεριάς», επέμεινε.

Στέλεχος της Χαμάς, όπως και ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ, αναφέρθηκαν επίσης σε πρόοδο.

«Το Ισραήλ θέλει αληθινά να απελευθερωθούν οι όμηροι και εργάζεται σκληρά για να καταλήξει σε συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», είπε ο κ. Σάαρ.

«Ο τρέχων κύκλος των διαπραγματεύσεων είναι ο πιο σοβαρός και εμπεριστατωμένος και επέτρεψε να επιτευχθούν σημαντικές πρόοδοι», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Διευκρίνισε πως το σχέδιο συμφωνίας βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης, ωστόσο μένει ακόμη να συμφωνηθεί ο αριθμός των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν επίσης το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόσθεσε.

«Η συμφωνία θα απελευθερώσει τους ομήρους, θα σταματήσει τις μάχες, θα παρείχε ασφάλεια στο Ισραήλ και θα μας επέτρεπε να αυξήσουμε σημαντικά την ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους που υπέφεραν τρομερά σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε η Χαμάς», είπε ο Μπάιντεν σε ομιλία του τη Δευτέρα για να τονίσει. τα επιτεύγματά του στην εξωτερική πολιτική. Ο αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε ότι το κείμενο για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων παρουσιάστηκε από το Κατάρ και στις δύο πλευρές στις συνομιλίες στη Ντόχα.

Κύμα Ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα

Καθώς οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανέφερε ότι ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα τη Δευτέρα είχε σκοτώσει περισσότερους από 50 ανθρώπους.

«Βομβάρδισαν σχολεία, σπίτια, ακόμη και συγκεντρώσεις ανθρώπων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι εξετάζει αυτές τις αναφορές. Ξεχωριστά, ανέφερε ότι πέντε στρατιώτες σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς λέει ότι περισσότεροι από 46.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως υπέστη άλλες πέντε απώλειες στο βόρειο τμήμα του μικρού θυλάκου όπου διεξάγει από την 6η Οκτωβρίου ευρείας κλίμακας επιχείρηση, ώστε να αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, κατ’ αυτόν. Πέρα από τους πέντε νεκρούς, ηλικιών μεταξύ 19 και 23 ετών, έκανε επίσης λόγο για άλλους οκτώ σοβαρά τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.