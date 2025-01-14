Νικαράγουα: 46 δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να εξοριστούν το 2024

Στη Νικαράγουα 46 δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να εξοριστούν και άλλοι τέσσερις συνελήφθησαν το 2024 από την ολοένα και πιο αυταρχική κυβέρνηση Ορτέγα, αναφέρει έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ίδρυμα για την Ελευθερία της Έκφρασης και τη Δημοκρατία» (Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED).

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του 2024, η κυβέρνηση ενέτεινε την καταστολή της, με εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, εξορισμούς και αυθαίρετες φυλακίσεις εναντίον ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων», σχολίασε η ΜΚΟ, η οποία έχει μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην Κόστα Ρίκα, καταφύγιο πολλών νικαραγουανών αντιπολιτευόμενων.

Από τους δημοσιογράφους που συνελήφθησαν το 2024, η Φαβιόλα Τερσέρο κρατείται σε «άγνωστη τοποθεσία», σύμφωνα με τη FLED. Το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει απαιτήσει την «άμεση» αποφυλάκιση του Λέο Κάρκαμο, που συνελήφθη τον Νοέμβριο, την ίδια περίοδο με τον Έλσμπεθ Ντ’ Άντα, ο οποίος διώκεται διότι επέκρινε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο την άνοδο των τιμών των τροφίμων.

Μετά τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις του 2018 που εκτραχύνθηκαν σε ταραχές με πάνω από 300 νεκρούς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 283 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης αναγκάστηκαν να εξοριστούν «για να προστατεύσουν τις ζωές τους και αυτές των οικογενειών τους», τόνισε η FLED στην έκθεσή της.

Έκτοτε εξάλλου κάπου 50 ανεξάρτητα ή επικριτικά έναντι της κυβέρνησης μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει ή είδαν τους πόρους τους να κατάσχονται στη Νικαράγουα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontières, RSF) και άλλες διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας.

Ο 79χρονος Ντανιέλ Ορτέγα, άλλοτε ηγέτης κινήματος ανταρτών, που είχε αναλάβει αρχικά την εξουσία τα χρόνια του 1980, κυβερνά την Νικαράγουα από το 2007.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής τον κατηγορούν πως ασκεί την εξουσία κατά ολοένα πιο αυταρχικό τρόπο καθώς εκατοντάδες πολιτικοί αντίπαλοί του έχουν συλληφθεί, έχουν εξοριστεί εξαναγκαστικά, έχουν στερηθεί την εθνικότητά τους.

Ο Ορτέγα προώθησε στα τέλη του 2024 αναθεώρηση του Συντάγματος που ενέκρινε το κοινοβούλιο κι εξουσιοδοτεί το κράτος να «επιβλέπει» τον Τύπο και την εκκλησία ώστε να μην υπηρετούν «ξένα συμφέροντα».

Η κυβέρνησή του τροποποίησε εξάλλου τη νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά αδικήματα, αυξάνοντας τις ποινές κι επιτρέποντας πλέον καταδίκες για αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

