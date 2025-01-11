Υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βολιβίας Έβο Μοράλες, ο οποίος έχει βρει καταφύγιο σε προπύργιό του στην επαρχία Κοτσαμπάμπα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, άρχισαν χθες Παρασκευή πορεία κάπου εκατό χιλιομέτρων προς την κατεύθυνση της πρωτεύουσας Λα Πας, κινητοποίηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική κρίση που συνεχίζει να πλήττει τη χώρα των Άνδεων.

Οι διαδηλωτές, πολλές εκατοντάδες σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αναχώρησαν από την Πατακαμάγια, στις βολιβιανές Άνδεις, κι έχουν σκοπό να φθάσουν στη Λα Πας μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Πολλοί διαδηλωτές κράταγαν σημαίες της Βολιβίας και φώναζαν συνθήματα εναντίον του προέδρου Λουίς Άρσε, του άλλοτε υπουργού Οικονομίας του κ. Μοράλες (2006-2019). Οι δυο τους εμπλέκονται πλέον σε σκληρή σύγκρουση για τον έλεγχο του κυβερνώντος κόμματος και την υποψηφιότητα της παράταξης της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου.

Πρόκειται για «πορεία για τη ζωή», για να απαιτηθούν «άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα», είπε στον Τύπο ο Λεονάρδο Λόσα, γερουσιαστής που πρόσκειται στον Έβο Μοράλες.

«Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά μας είπε ψέματα. Είπε πως θα λύσει (την κρίση). Τι λύθηκε; Τίποτα. Το κόστος του καλαθιού του νοικοκυριού ανεβαίνει», τόνισε η Χουανίτα Ανσιέτα, ηγετικό στέλεχος οργάνωσης αγροτών.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 9,9% το 2024, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, ενώ ελλείψεις καυσίμων και δολαρίων καταγράφονται σ’ όλη τη χώρα.

Η πορεία θυμίζει εκείνη που είχαν οργανώσει τον Σεπτέμβριο χιλιάδες υποστηρικτές του κ. Μοράλες, στην οποία είχε πάρει μέρος και ο ίδιος.

Είχε τότε διανύσει σχεδόν 200 χιλιόμετρα με τα πόδια για να φτάσει στη Λα Πας, απαιτώντας μαζί τους μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η κινητοποίηση είχε αμαυρωθεί από βίαια επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους του πρώην προέδρου, με τουλάχιστον 36 τραυματίες.

Κατόπιν ο πρώην αρχηγός του κράτους, 65 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης εξαιτίας υπόθεσης «εμπορίας ανθρώπου», που αφορά τη σχέση που φέρεται να είχε με ανήλικη. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρώτος αυτόχθονας που εξελέγη ποτέ πρόεδρος της Βολιβίας παραμένει σε οχυρό του στην περιοχή Τσαπάρε, υπό τη φύλαξη και την προστασία υποστηρικτών του.

Πηγή: skai.gr

