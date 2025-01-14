Γάζα: Πολύνεκροι βομβαρδισμοί αμάχων, με «φόντο» την συμφωνία εκεχειρίας

Βομβαρδισμοί και χερσαίες μάχες είχαν συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους χθες Δευτέρα δεκάδες Παλαιστίνιοι και πέντε ισραηλινοί στρατιωτικοί στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε πως θεωρεί πλέον πιθανή μία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και τη Χαμάς, ακόμα και μέσα στην εβδομάδα.

Δεκάδες νεκροί στη Γάζα

Καθώς οι έμμεσες διαπραγματεύσεις - υπό την αιγίδα του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ- εντείνονται, ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασιάζει τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς.

Χθες βομβαρδιζόταν η πόλη της Γάζας (βόρεια) όλη μέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 50 άνθρωποι - στην πλειοψηφία τους άμαχοι - σύμφωνα με την πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

Στο στόχαστρο μπήκαν «σχολεία, σπίτια, ακόμη και συγκεντρώσεις» κόσμου, δήλωσε ο εκπρόσωπός της Μαχμούντ Μπασάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο, περιγράφοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος στα νοσοκομεία για την υποδοχή των τραυματιών».

Από την άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως υπέστη άλλες πέντε απώλειες στο βόρειο τμήμα του μικρού θυλάκου όπου διεξάγει από την 6η Οκτωβρίου ευρείας κλίμακας επιχείρηση, ώστε να αποτραπεί η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, κατ’ αυτόν. Πέρα από τους πέντε νεκρούς, ηλικιών μεταξύ 19 και 23 ετών, έκανε επίσης λόγο για άλλους οκτώ σοβαρά τραυματίες.

«Στα πρόθυρα» της σύναψης η συμφωνία - Τι προβλέπει

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που θα παραδώσει τη σκυτάλη την ερχόμενη Δευτέρα στον Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε πως η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που θα συνοδευτεί από την ανταλλαγή ομήρων στον παλαιστινιακό θύλακο με εγκλείστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης - στη βάση αμερικανικής πρότασης που είχε γίνει μήνες πριν - είναι «στα πρόθυρα» της σύναψης.

Έπειτα από 15 μήνες πολέμου, οι συνομιλίες με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση 94 ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας -οι 34 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό- φάνηκαν να εντατικοποιούνται τις τελευταίες ημέρες.

Από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης υπήρξε μόνο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας μιας εβδομάδας, στα τέλη του Νοεμβρίου του 2023. Κατά τη διάρκειά της, αφέθηκαν ελεύθεροι περίπου εκατό όμηροι. Συνολικά, είχαν απαχθεί 251 άνθρωποι όταν έγινε η άνευ προηγουμένου έφοδος της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Στέλεχος της Χαμάς, όπως και ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ, αναφέρθηκαν σε πρόοδο.

Αξιωματούχος του παλαιστινιακού κινήματος διευκρίνισε πως το σχέδιο συμφωνίας βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης, ωστόσο μένει ακόμη να συμφωνηθεί ο αριθμός των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν επίσης το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αναλαμβάνει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, υποσχέθηκε πρόσφατα «κόλαση» στην περιοχή αν δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο - χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.210 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

