Το γραφείο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε την Τρίτη ότι το έγγραφο που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν αναιρεί το συμπέρασμα πως η Ρωσία επιχείρησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2016, αλλά δεν κατάφερε να αλλοιώσει ψήφους.

«Τίποτα στο έγγραφο που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα δεν αναιρεί το ευρέως αποδεκτό συμπέρασμα ότι η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016, χωρίς όμως να πετύχει την αλλοίωση ψήφων», ανέφερε το γραφείο Ομπάμα σε ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τρίτη τον Ομπάμα για «εσχάτη προδοσία», ισχυριζόμενος, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι ηγήθηκε μιας προσπάθειας να τον συνδέσει ψευδώς με τη Ρωσία και να υπονομεύσει την εκστρατεία του το 2016.

«Οι αλλόκοτοι αυτοί ισχυρισμοί είναι γελοίοι και αποτελούν μια αδύναμη απόπειρα να αποσπάσει την προσοχή», σχολίασε το γραφείο του Ομπάμα.

