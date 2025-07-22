Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, ότι οι εικόνες είναι «αφόρητες» και τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη προστασίας των αμάχων και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας την ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται.

Όπως δήλωσε, «οι άμαχοι δεν μπορούν να είναι στόχοι. Ποτέ. Οι εικόνες από τη Γάζα είναι αφόρητες. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για ελεύθερη, ασφαλή και γρήγορη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και για τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου. Οι άμαχοι στη Γάζα έχουν υποφέρει πάρα πολύ, για πολύ καιρό. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα».

Η δήλωσή της υποστηρίχθηκε δημόσια από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος κοινοποίησε το μήνυμά της, σχολιάζοντας: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

