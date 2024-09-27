Λογαριασμός
Viral ο πρόεδρος της Αϊτής στον ΟΗΕ, που ήπιε κατά λάθος νερό από την κανάτα – Βίντεο

Ο Έντγκαρντ Λεμπλάνκ Φιλς προσπαθούσε εκείνη την ώρα να απαντήσει στους ισχυρισμούς Τραμπ για μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια στο Οχάιο

ο πρόεδρος της Αϊτής Έντγκαρντ Λεμπλάνκ Φιλς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα η στιγμή που ο πρόεδρος της Αϊτής, προφανώς κατά λάθος, ήπιε νερό από την κανάτα, ενώ βρισκόταν στο βήμα του ΟΗΕ και προσπαθούσε να κάνει έκκληση στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν μια προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης για τη χώρα του. 

Ο Έντγκαρντ Λεμπλάνκ Φιλς προσπαθούσε να απαντήσει στους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ για μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια και αρουραίους στο Οχάιο και τις απειλές του για απέλαση και, εμφανώς ταραγμένος, αντί για το ποτήρι σήκωσε την κανάτα για να πιει νερό. 

Ο Αϊτινός πολιτικός κοιτούσε το ακροατήριο της Γενικής Συνέλευση και δεν κατάλαβε το λάθος του, με αποτέλεσμα το νερό να πέσει στο κοστούμι του και ο ίδιος να υποχρεωθεί να σκουπιστεί κακήν κακώς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αϊτή ΟΗΕ
