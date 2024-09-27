Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σήμερα η στιγμή που ο πρόεδρος της Αϊτής, προφανώς κατά λάθος, ήπιε νερό από την κανάτα, ενώ βρισκόταν στο βήμα του ΟΗΕ και προσπαθούσε να κάνει έκκληση στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν μια προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης για τη χώρα του.

Ο Έντγκαρντ Λεμπλάνκ Φιλς προσπαθούσε να απαντήσει στους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ για μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια και αρουραίους στο Οχάιο και τις απειλές του για απέλαση και, εμφανώς ταραγμένος, αντί για το ποτήρι σήκωσε την κανάτα για να πιει νερό.

Edgard Leblanc Fils, the president of Haiti's transitional council, condemned recent false claims about immigrants eating pets in Ohio at the United Nations General Assembly on Thursday. pic.twitter.com/wqiWiqWUJ8 — Newsweek (@Newsweek) September 27, 2024

Ο Αϊτινός πολιτικός κοιτούσε το ακροατήριο της Γενικής Συνέλευση και δεν κατάλαβε το λάθος του, με αποτέλεσμα το νερό να πέσει στο κοστούμι του και ο ίδιος να υποχρεωθεί να σκουπιστεί κακήν κακώς.

Πηγή: skai.gr

