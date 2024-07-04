Τον γύρο του διαδικτύου, με εκατομμύρια προβολές, κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που διέρρευσε και δείχνει τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναφέρεται στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις με πολύ προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ενώ παίζει γκολφ.

Ο Τραμπ - μία ημέρα μετά το πρόσφατο ντιμπέιτ - μιλάει για την απόδοση του Αμερικανού προέδρου στην τηλεμαχία, αποκαλώντας τον «κακό τύπο» και «γέρικο, διαλυμένο σωρό από σκ@τ@», ο οποίος είναι στα πρόθυρα του να εγκαταλείψει την κούρσα για τον λευκό Οίκο.

«Απλώς τα παράτησε, ξέρετε – εγκαταλείπει τον αγώνα», λέει ο Τραμπ, καθισμένος σε ένα αμαξάκι του γκολφ. «Τον έβγαλα από τη μέση - και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την Καμάλα».

Για την Δημοκρατική αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο Τραμπ φαίνεται να λέει: «Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη ως αντίπαλος. Είναι τόσο κακή».

«Είναι τόσο αξιολύπητη», προσθέτει, μαδώντας τα γάντια του και μετά φαίνεται να λέει, «Είναι τόσο κακιά».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αναφέρεται ξανά στον Μπάιντεν, ρωτώντας ρητορικά τους παρευρισκόμενους: «Μπορείτε να φανταστείτε αυτόν τον τύπο να έχει να κάνει με τον Πούτιν; Και τον πρόεδρο της Κίνας - που είναι άγριο άτομο. Είναι ένας άγριος άνθρωπος, πολύ σκληρός τύπος. Και τον βλέπουν».

Πριν αποχωρήσει, ο πρώην πρόεδρος επαναλαμβάνει: «Αλλά μόλις ανακοίνωσαν ότι μάλλον θα παραιτηθεί. Συνεχίστε να τον χτυπάτε, έτσι;»

