Σταρ στα social media μια αγελάδα που βλέπει χιόνι για πρώτη φορά 

Στο βίντεο, η αγελαδίτσα πιάνει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει, ξετρελαίνοντας τους χρήστες 

Μία μικρή αγελάδα στη Ρωσία που βλέπει για πρώτη φορά χιόνι έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral σταρ στα social media. 

Στο βίντεο, η αγελαδίτσα πιάνει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει.

Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες ζεστά σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.
 

