Μία μικρή αγελάδα στη Ρωσία που βλέπει για πρώτη φορά χιόνι έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral σταρ στα social media.

A cow saw snow for the first time — and instantly became a social-media star



In the video, the cow catches falling snowflakes with her tongue, looking completely delighted by what’s happening.



The clip gathered 2.5 million views and thousands of warm comments in just 24 hours. pic.twitter.com/6yevhOqe1m November 29, 2025

Στο βίντεο, η αγελαδίτσα πιάνει με τη γλώσσα της νιφάδες χιονιού που πέφτουν, δείχνοντας εντελώς ξετρελαμένη με ό,τι συμβαίνει.

Το κλιπ συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες ζεστά σχόλια από τους χρήστες του διαδικτύου μέσα σε μόλις 24 ώρες.



Πηγή: skai.gr

