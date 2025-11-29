Πάπας Λέων ΙΔ: Η ενότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη

Ιστορικές και συγκινητικές οι χθεσινές εικόνες από την Νίκαια της Βυθηνίας με τον Πάπα Λέοντα τον ΙΔ να στέκεται δίπλα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στα παράλια της λίμνης της Νίκαιας εκεί που υπάρχουν τα χνάρια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου όπου πιστεύεται ότι πιθανόν να έλαβε χώρα η Α´Οικουμενική Σύνοδος πριν από 1700 χρόνια με την παρουσία του Μεγάλου Κωνσταντίνου



Σημαντική και η προτροπή του νέου Πάπα Λέοντα του ΙΔ «να ενωθεί η χριστιανοσύνη για μην μας προλάβει η βία του κόσμου», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ο οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κάλεσε τους χριστιανούς να αφήσουν πίσω τους τις διχόνοιες και διαιρέσεις και αντιπαραθέσεις αιώνων και να επιστρέψουν στο λίκνο πίστης. Η πίστη των Πατέρων της Νίκαιας είπε πρέπει να γίνει «φλόγα στις καρδιές των σημερινών χριστιανών.



Για ενότητα μιλούσαν οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου πριν 1700 χρόνια στη Νίκαια και σήμερα 1700 χρόνια αργότερα, οι δυο πλευρές της χριστιανοσύνης μιλούν επίσης για ενότητα. Σε έναν κόσμο γεμάτο βία και συγκρούσεις, η ενότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη», δήλωσε ο Πάπας Λέων καλώντας σε αδελφοσύνη «ανάμεσα σε όλους του ανθρώπους».



Συγκίνηση και στους μουσουλμάνους



Η παρουσία των δυο προκαθημένων εντυπωσίασε και συγκίνησε όχι μόνο τους χριστιανούς της Τουρκίας, αλλά και τους μουσουλμάνους που χαρακτήρισαν την επίσκεψη ιστορικό γεγονός.



Σήμερα το θρησκευτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Φανάρι, την έδρα της Ορθοδοξίας. Ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα τελεστεί δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια στην Αίθουσα του Θρόνου θα γίνει η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό.



Αύριο ημέρα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης θα τελεστεί πατριαρχική λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και στην οποία θα παραστεί και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ο οποίος θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τέλος θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό .

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.