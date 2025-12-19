Απίστευτες εικόνες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι - Ποτάμια οι δρόμοι

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες και να περιορίσουν τα ταξίδια τους. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε ετοιμότητα καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη την πόλη.

Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7 December 19, 2025

Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.

Video by: James Martinez/Gulf News



Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Το γύρο του διαδικτύου έκαναν ασυνήθιστες εικόνες, με πλημμυρισμένους δρόμους σε Ντουμπάι και Σάρτζα και τη μετ’εμποδίων κυκλοφορία των οχημάτων.

Crazy weather in Dubai tonight!



One minute the Burj was surrounded by clouds and looked beautiful, and the next minute I was surrounded by clouds, lightning, and rain. 😭



As we know, the city isn’t built for heavy rain, so everyone stay safe out there! ✊🏾 pic.twitter.com/bzbYXXx8GT — Sanjay (@SanjayWeb3) December 18, 2025



Σύμφωνα με το gulfnews.com, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν. Έχει επίσης αναφερθεί συσσώρευση νερού στους γύρω δρόμους και οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Επιπλέον, από την έντονη βροχόπτωση, πλημμύρισε και εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι.

Παράλληλα, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές κλήθηκαν να υιοθετήσουν την τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ το Άμπου Ντάμπι ανέστειλε εκδηλώσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.