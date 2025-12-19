Απίστευτες εικόνες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι - Ποτάμια οι δρόμοι

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες και να περιορίσουν τα ταξίδια τους. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε ετοιμότητα καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη την πόλη.
Heavy rain lashed Dubai and Abu Dhabi in the early hours of Friday, leading to flooding and sparking work-from-home arrangements in some parts of the country pic.twitter.com/iHu1iR0yo7— The National (@TheNationalNews) December 19, 2025
Vehicles navigate floodwater in Dubai’s Al Barsha 1 following heavy rain.— Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025
Video by: James Martinez/Gulf News
Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/H15OIjGvii
Το γύρο του διαδικτύου έκαναν ασυνήθιστες εικόνες, με πλημμυρισμένους δρόμους σε Ντουμπάι και Σάρτζα και τη μετ’εμποδίων κυκλοφορία των οχημάτων.
Crazy weather in Dubai tonight!— Sanjay (@SanjayWeb3) December 18, 2025
One minute the Burj was surrounded by clouds and looked beautiful, and the next minute I was surrounded by clouds, lightning, and rain. 😭
As we know, the city isn’t built for heavy rain, so everyone stay safe out there! ✊🏾 pic.twitter.com/bzbYXXx8GT
Σύμφωνα με το gulfnews.com, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν. Έχει επίσης αναφερθεί συσσώρευση νερού στους γύρω δρόμους και οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.
Επιπλέον, από την έντονη βροχόπτωση, πλημμύρισε και εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι.
Flooding reported inside Mall of the Emirates amid Dubai rain. Stay safe out there 🌧— Gulf Moments (@Gulf_Moments) December 19, 2025
🎥: @karimb_2 / TikTok, @manan._.mehta / Instagram#gulfmoments #dubai #dubairain #uae #rain #flood #malloftheemirates pic.twitter.com/kPWPTFvXEB
Παράλληλα, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές κλήθηκαν να υιοθετήσουν την τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ το Άμπου Ντάμπι ανέστειλε εκδηλώσεις.
