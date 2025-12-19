Λογαριασμός
Απίστευτες εικόνες σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι - Ποτάμια οι δρόμοι

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν ασυνήθιστες εικόνες, με πλημμυρισμένους δρόμους σε Ντουμπάι και Σάρτζα και τη μετ’εμποδίων κυκλοφορία των οχημάτων

Dubai

Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες και να περιορίσουν τα ταξίδια τους. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε ετοιμότητα καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται σε όλη την πόλη.

Το γύρο του διαδικτύου έκαναν ασυνήθιστες εικόνες, με πλημμυρισμένους δρόμους σε Ντουμπάι και Σάρτζα και τη μετ’εμποδίων κυκλοφορία των οχημάτων. 


Σύμφωνα με το gulfnews.com, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ορισμένες πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν. Έχει επίσης αναφερθεί συσσώρευση νερού στους γύρω δρόμους και οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τον επιπλέον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Επιπλέον, από την έντονη βροχόπτωση, πλημμύρισε και εμπορικό κέντρο του Ντουμπάι.  

Παράλληλα, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στις πληγείσες περιοχές κλήθηκαν να υιοθετήσουν την τηλεργασία στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ το Άμπου Ντάμπι ανέστειλε εκδηλώσεις.
 

Πηγή: skai.gr

