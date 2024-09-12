Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες από πλήγμα του ρωσικού στρατού εναντίον οχημάτων της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) στο Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ρωσικό αυτό πλήγμα», έγραψε ο Ζελέσνκι σε ανάρτηση του στο Telegram.

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς, ο Ουκρανός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δήλωσε ότι τα θύματα ήταν «τρεις Ουκρανοί πολίτες, υπάλληλοι της ΔΕΕΣ».

Νωρίτερα ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βαντίμ Φιλάσκιν είχε ανακοινώσει ότι σήμερα το πρωί ο ρωσικός στρατός κατάφερε πλήγμα πυροβολικού στο χωριό Βερολιούμποφκα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρείς άνθρωποι και να τραυματισθούν δύο.

Ο Φιλάσκιν διευκρίνισε ότι καταστράφηκε ένα φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ ένα βλήμα «έπεσε στον χώρο μιας επιχείρησης, όπου βρίσκονταν άνθρωποι»

Το χωριό Βερολιούμποφκα βρίσκεται περίπου σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από την γραμμή του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

