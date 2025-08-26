Δημοσιεύθηκε την Τρίτη, μια ανοιχτή επιστολή που υπογράφουν 209 πρώην πρέσβεις της ΕΕ, ανώτεροι διπλωμάτες και πρέσβεις κρατών μελών της ΕΕ, στην οποία ζητείται η λήψη επείγοντων μέτρων για τη Γάζα και τις παράνομες ενέργειες στη Δυτική Όχθη.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι, εάν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική δράση, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα εθνικά ή σε μικρότερες ομάδες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, και προτείνει εννέα πιθανές προσεγγίσεις, σημειώνει ο Guardian.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναστολή των αδειών εξαγωγής όπλων, την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με παράνομους οικισμούς και την απαγόρευση στα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων να λαμβάνουν, να αποθηκεύουν ή να επεξεργάζονται δεδομένα από την ισραηλινή κυβέρνηση ή εμπορικές πηγές, εάν αυτά σχετίζονται με την «παρουσία και τις δραστηριότητες του Ισραήλ στη Γάζα και αλλού στα κατεχόμενα εδάφη».

Μεταξύ των υπογραφόντων περιλαμβάνονται 110 πρώην πρέσβεις, 25 πρώην γενικοί διευθυντές και δύο από τους ανώτατους διπλωμάτες της ΕΕ – ο Alain Le Roy, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων, και ο Carlo Trojan, πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

