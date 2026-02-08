«Πυρηνική βροχή»... Προσομοίωση που αφορά αποκλειστικά το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βρετανίας, και μόνο από εκτοξεύσεις πυρηνικών πυραύλων από υποβρύχια, δηλαδή ένα κλάσμα της συνολικής πυρηνικής ισχύος πυρός δείχνει ένα εφιαλτικό σενάριο καταστροφής στον απόηχο της εγκατάλειψης της συνθήκης New Start.

Στο βίντεο βλέπουμε τα πυρηνικά πλήγματα σαν «βροχή», να ξεκινούν από Ανατολάς χτυπώντας Κίνα και Βόρεια Κορέα, με τα πλήγματα να κινούνται κατά μήκος της ρωσικής Άπω Ανατολής, να χτυπούν πυραυλικές εγκαταστάσεις του Καζακστάν, γενικότερα εγκαταστάσεις των παλιών σοβιετικών δημοκρατιών, και στη συνέχεια, στην ευρωπαϊκή Ρωσία, να υπάρχει και η μεγαλύτερη πυκνότητα πληγμάτων. Μόνο η πρωτεύουσα Μόσχα φαίνεται να δέχεται γύρω στα 15 πλήγματα.

Η απεικόνιση της στοχοποίησης έχει γίνει με βάση αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της δεκαετίας του ’50. Από τότε οι σχεδιασμοί έχουν επικαιροποιηθεί και αυξηθεί.

Δείτε την προσομοίωση στο 6:15 του βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

