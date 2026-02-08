Τέσσερις Ινδοί φοιτητές τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, εχθές Σάββατο, σύμφωνα με την ινδική πρεσβεία στη Μόσχα.

«Ένα ατυχές περιστατικό επίθεσης συνέβη στην Ούφα. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερις Ινδοί φοιτητές, τραυματίστηκαν», ανέφερε η ινδική πρεσβεία.

Ρώσοι ανακριτές ανέφεραν ότι ένας 15χρονος επιτέθηκε σε φοιτητές με μαχαίρι.

Τέλος, αρκετοί φοιτητές στην πόλη Ούφα, περίπου 1.100 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, καθώς και αστυνομικοί, τραυματίστηκαν στην επίθεση σε φοιτητική εστία, της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου, ανέφεραν οι ανακριτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.