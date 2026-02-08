Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νιγηρία: Τρεις νεκροί από την επίθεση ενόπλων και απαγωγή καθολικού ιερέα και πιστών

Η επίθεση που έγινε το Σάββατο στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τον διαρκή κίνδυνο στην περιοχή λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας

Νιγηρία

Ένοπλοι σκότωσαν τρεις ανθρώπους και απήγαγαν έναν καθολικό ιερέα και αρκετούς άλλους πιστούς σε μία επίθεση που έγινε νωρίς  το πρωί στην κατοικία του ιερέα, στην πολιτεία Καντούνα που βρίσκεται στα βόρεια της Νιγηρίας, δήλωσαν σήμερα, εκκλησιαστικές και αστυνομικές πηγές.

Η επίθεση που έγινε το Σάββατο στη συνοικία Καούρου αναδεικνύει τον διαρκή κίνδυνο που επικρατεί στην περιοχή, λίγες ημέρες μετά από τη διάσωση 166 πιστών από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι πιστοί είχαν απαχθεί στη διάρκεια επιθέσεων από ενόπλους σε δύο εκκλησίες, άλλων περιοχών στην Καντούνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νιγηρία Χριστιανοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark