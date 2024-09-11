Στην κάμερα καταγράφει εκπρόσωπος του IDF, του στρατού του Ισραήλ, το τούνελ στη Γάζα όπου η Χαμάς εκτέλεσε τους έξι ομήρους.

Ειδικότερα, ο Ντάνιελ Χαγκάρι, πήγε σε υπόγειο τούνελ στη Γάζα όπου η Χαμάς εκτέλεσε έξι Ισραηλινούς ομήρους και περιέγραψε τι είδε.

I went to the underground tunnel in Gaza where Hamas executed six Israeli hostages.



This is what I saw. pic.twitter.com/yokR3kVeR3 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) September 10, 2024

Το τούνελ βρίσκεται στη Ράφα στην περιοχή Τελ αλ Σουλτάν. Η είσοδός του είναι σε ένα παιδικό δωμάτιο, κάτω από έναν τοίχο με ζωγραφισμένα γκράφιτι Μίκυ Μάους. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του IDF κατέβηκε 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια από τέσσερις σκάλες που οδηγούσαν σε ένα στενό πέρασμα μήκους 120 μέτρων, όπου δεν μπορούσες να σταθείς όρθιος. Το τούνελ καταλήγει σε μια βαριά σιδερένια πόρτα.

Εκεί βρίσκει αντικείμενα των μαχητών της Χαμάς, όπως γεμιστήρες από τουφέκια AK-47, φορτιστές που χρησιμοποιούσαν, ένα κοράνι, αλλά και γυναικεία ρούχα, μια βούρτσα των ομήρων. Και πιο πίσω, η συγκλονιστική εικόνα με τα αίματα των θυμάτων.

Ο εκπρόσωπος του IDF αναφέρει με τα μικρά τους ονόματα τα έξι θύματα: Καρμέλ Γκατ, Εντέν Γερουσαλμί, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Αλεξάντερ Λομπανόφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο.

«Ήταν εδώ επί ημέρες, επί εβδομάδες, σε τρομακτικές συνθήκες, χωρίς φως, χωρίς να μπορούν να σταθούν όρθιοι και δολοφονήθηκαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Γιατί δολοφονήθηκαν αθώοι νέοι άνθρωποι, που ήταν σε ένα φεστιβάλ;» αναρωτιέται ο Χαγκάρι και καταλήγει: «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε πίσω ζωντανούς όλους τους ομήρους».

Πηγή: skai.gr

