Μέσα στο ιδιωτικό, υπερπολυτελές, θωρακισμένο τρένο «φάντασμα» του Πούτιν (βίντεο - φωτογραφίες)

Όταν δεν ταξιδεύει με αεροπλάνο στο αχανές εσωτερικό της χώρας του, ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του τρένο για ασφάλεια και μυστικότητα στις μετακινήσεις του, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόκειται για μία αμαξοστοιχία θωρακισμένη και τόσο πολυτελής που επισκιάζει ακόμα και το θρυλικό Orient Express.

Σύμφωνα με έρευνα του Dossier Center, ( σε συνεργασία με CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk και Norddeutscher Rundfunk), το ιδιωτικό τρένο του Πούτιν κόστισε στον ρωσικό λαό σχεδόν 70 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από τα... κλασσικά βαγόνια-σαλόνια, τραπεζαρίες, γραφεία, υπνοδωμάτια, μπάνια κτλ, ανάμεσα στις ανέσεις που απαιτεί να απολαμβάνει στα ταξίδια του ο Ρώσος πρόεδρος είναι γυμναστήριο, σπα, χαμάμ και περιποίηση προσώπου, καθώς στο τρένο υπάρχει και ειδικό κέντρο κοσμετικής αισθητικής (!).

