Η Χιρόνα της Ισπανίας, μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές καθώς τα νερά πλημμύρισαν δρόμους παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα.
Μετά τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη, η Χιρόνα ήταν η πόλη που επλήγη από την κακοκαιρία, τα ξημερώματα της Παρασκευής .
🔴 Cadaqués Girona Spain 08.11.2024#rain #flood #breaking pic.twitter.com/EQwttKh5GU— EUROPE.STORM (@worldstormm) November 8, 2024
Εικόνες στο διαδίκτυο δείχνουν το μένος της καταιγίδας:
🔴 Cadaqués Girona Spain 08.11.2024#rain #flood #breaking pic.twitter.com/viGoNOdZLF— EUROPE.STORM (@worldstormm) November 8, 2024
