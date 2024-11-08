Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Βούλιαξε» η Χιρόνα της Ισπανίας από τις καταρρακτώδεις βροχές - Απέραντη λίμνη η πόλη (βίντεο)

Μετά τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη, η Χιρόνα ήταν η πόλη που επλήγη από την κακοκαιρία, τα ξημερώματα της Παρασκευής

Ισπανία

Η Χιρόνα της Ισπανίας, μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές καθώς τα νερά πλημμύρισαν δρόμους παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα.

Μετά τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη, η Χιρόνα ήταν η πόλη που επλήγη από την κακοκαιρία, τα ξημερώματα της Παρασκευής .

Εικόνες στο διαδίκτυο δείχνουν το μένος της καταιγίδας:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία πλημμύρα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark