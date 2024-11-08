Η Χιρόνα της Ισπανίας, μετατράπηκε σε απέραντη λίμνη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές καθώς τα νερά πλημμύρισαν δρόμους παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα.

Μετά τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη, η Χιρόνα ήταν η πόλη που επλήγη από την κακοκαιρία, τα ξημερώματα της Παρασκευής .

Εικόνες στο διαδίκτυο δείχνουν το μένος της καταιγίδας:

Πηγή: skai.gr

