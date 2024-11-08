Πύραυλος της Χεζμπολάχ ισοπέδωσε σπίτι στο Ισραήλ

Πύραυλος της Χεζμπολάχ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτι στην πόλη Καφρ Γιασίφ στο Ισραήλ, νωρίτερα

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό που έσπευσε στο σημείο.

Πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην επίθεση, τέσσερις εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα, σύμφωνα με το IDF.

A Hezbollah rocket caused heavy damage to a home in the northern Arab town of Kafr Yasif a short while ago.



There are no injuries, according to medics.



Five rockets were launched from Lebanon in the attack, four of which were intercepted by air defenses according to the IDF. pic.twitter.com/8DPlmuPbuz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 8, 2024

Πηγή: skai.gr

