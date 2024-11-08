Λογαριασμός
Πύραυλος της Χεζμπολάχ ισοπέδωσε σπίτι στο Ισραήλ- Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πύραυλος της Χεζμπολάχ διέλυσε σπίτι στο Ισραήλ- Πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο στην επίθεση

Πύραυλος της Χεζμπολάχ ισοπέδωσε σπίτι στο Ισραήλ

Πύραυλος της Χεζμπολάχ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτι στην πόλη Καφρ Γιασίφ στο Ισραήλ, νωρίτερα

Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ιατρικό προσωπικό που έσπευσε στο σημείο.

Πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην επίθεση, τέσσερις εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα, σύμφωνα με το IDF.

