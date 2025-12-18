Λογαριασμός
Μαζικός γάμος στην Τουρκία – Από τις 100 νύφες, μόνο δύο ήταν «ακάλυπτες» (δείτε βίντεο)

Εκατό ζευγάρια παντρεύτηκαν μαζικά στον δήμο Μπατμάν, στο πλαίσιο του «Έτους της Οικογένειας», παίρνοντας μάλιστα και σχετική «ενίσχυση προίκας»

τουρκια μαζικος γαμος

Εκατό ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μία μαζική τελετή στην Τουρκία, στο πλαίσιο του «Έτους της Οικογένειας». 

Στην τελευτή που διοργάνωσε ο Δήμος Μπατμάν, 100 νύφες και 100 γαμπροί ένωσαν τις ζωές τους, παίρνοντας μάλιστα και σχετική «ενίσχυση προίκας» από τος αρχές. 

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν, εντύπωση προκαλούν τα βαρύτιμα νυφικά και η ηλικία των νεαρών γυναικών αλλά και το γεγονός ότι από τις 100 νύφες, μόνο οι 2 ή 3 φορούσαν ανοιχτό φόρεμα στον λαιμό και τους ώμους και είχαν τα μαλλιά τους ακάλυπτα. 

Στην τελετή που έγινε στην Αίθουσα Γάμων Güngör Palas, συμμετείχαν ο Νομάρχης και Αναπληρωτής Δήμαρχος  με τη σύζυγό του και μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 

Μετά το «Δέχομαι», ακολούθησε ένα μεγάλο γαμήλιο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς, ευχές και κεράσματα.

Το Μπατμάν είναι πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και κατοικείται κυρίως από Κούρδους. 

