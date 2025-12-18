Εκατό ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μία μαζική τελετή στην Τουρκία, στο πλαίσιο του «Έτους της Οικογένειας».

Στην τελευτή που διοργάνωσε ο Δήμος Μπατμάν, 100 νύφες και 100 γαμπροί ένωσαν τις ζωές τους, παίρνοντας μάλιστα και σχετική «ενίσχυση προίκας» από τος αρχές.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν, εντύπωση προκαλούν τα βαρύτιμα νυφικά και η ηλικία των νεαρών γυναικών αλλά και το γεγονός ότι από τις 100 νύφες, μόνο οι 2 ή 3 φορούσαν ανοιχτό φόρεμα στον λαιμό και τους ώμους και είχαν τα μαλλιά τους ακάλυπτα.

🟡 BATMAN’DAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER!



▪️ Batman Belediyesi tarafından “Aile Yılı” kapsamında düzenlenen programda, 100 çift için toplu nikâh töreni gerçekleştirildi ve çiftlere 13 parçadan oluşan çeyiz desteği sağlandı.



▪️ Güngör Palas Düğün Salonu’ndaki törene Vali ve Belediye… pic.twitter.com/rpvfgbK9TB — Batman Burada (@batmanburada) December 17, 2025

Στην τελετή που έγινε στην Αίθουσα Γάμων Güngör Palas, συμμετείχαν ο Νομάρχης και Αναπληρωτής Δήμαρχος με τη σύζυγό του και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Μετά το «Δέχομαι», ακολούθησε ένα μεγάλο γαμήλιο γλέντι με παραδοσιακούς χορούς, ευχές και κεράσματα.

Το Μπατμάν είναι πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και κατοικείται κυρίως από Κούρδους.

Πηγή: skai.gr

