Η κλήρωση της λοταρίας του Powerball στις ΗΠΑ, την Τετάρτη το βράδυ (σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) κλήρωνε στον μεγάλο νικητή πάνω ατο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι νικητήριοι αριθμοί ήταν 25, 33, 53, 62, 66 και Powerball 17 και το τζακπότ είχε φτάσει περίπου τα 1. 267 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού στην προηγούμενη κλήρωση της Δευτέρας δεν είχε βρεθεί τυχερός λαχνός

Οι αριθμοί κληρώθηκαν αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί νικητής, γεγονός που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το ήδη ιλιγγιώδες ποσό.

Το νέο τζάκποτ αναμένεται να αγγίξει τα 1 δισ. 500 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας το πέμπτο μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του αμερικανικού λαχείου.

The Powerball jackpot is estimated to climb to $1.5 billion for Saturday night's drawing, marking the fifth-largest prize in the lottery's history, after no ticket matched all six numbers drawn on Wednesday, the lottery said.



Οι ΗΠΑ έχουν δει περισσότερα από δώδεκα έπαθλα τζακπότ λοταρίας να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το 2016.

Το ρεκόρ ήταν 2,04 δισεκατομμύρια δολάρια, τον Νοέμβριο του 2022.



Πηγή: skai.gr

