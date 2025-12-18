Τουρκία: «Προτρέπουμε σε ειρηνικές συνομιλίες μεταξύ Συρίας και Κούρδων, η υπομονή εξαντλείται»

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε την Πέμπτη ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να καταφύγει ξανά σε στρατιωτική δράση εναντίον των, προσκείμενων στους Κούρδους, Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), αλλά προειδοποίησε ότι η υπομονή των εμπλεκομένων παραγόντων εξαντλείται λόγω αυτού που χαρακτήρισε ως καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας ενσωμάτωσης.

«Απλώς ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μέσω διαλόγου, διαπραγματεύσεων και ειρηνικά. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία ανάγκη να καταφύγουμε ξανά σε στρατιωτικά μέσα. Αλλά οι SDF θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η υπομονή των αρμόδιων παραγόντων εξαντλείται», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του στο TRT World.

«Θα πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο όπου η δέσμευσή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου θα πρέπει να τηρηθεί. Όλοι περιμένουν από αυτούς να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς καμία αλλοίωση, επειδή δεν θέλουμε να δούμε απόκλιση από αυτήν τη συμφωνία», διεμήνυσε.

Πηγή: skai.gr

