Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Σούμι

Τρεις άνδρες σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, δήλωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας αυτής που βρίσκεται στα βορειοανατολικά σύνορα με τη Ρωσία όπου η Μόσχα συνεχίζει την προέλασή της.

Δύο αδελφοί, ηλικίας 33 και 37 ετών, σκοτώθηκαν στην πόλη Χούτιρ-Μιχαϊλίφσκι σε ρωσικό πλήγμα σήμερα το πρωί, δήλωσε η εισαγγελία της περιφέρειας του Σούμι.

Ένας άνδρας 62 ετών έχασε τη ζωή του σε άλλο ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην πόλη Βελίκα Πισαρίβκα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Γκριγκόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς σε κοινότητες κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, δήλωσε ο ίδιος.

Η περιφέρεια του Σούμι καταλήφθηκε μερικώς από ρωσικά στρατεύματα στην αρχή της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και στη συνέχει απελευθερώθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Μόσχα προσπαθεί εκ νέου να προελάσει εκεί και δηλώνει ότι τους τελευταίους μήνες έχει καταλάβει αρκετά χωριά στα σύνορά της.

Η Ρωσία στοχοθέτησε την Ουκρανία με 133 drones τη νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό που δήλωσε ότι κατέρριψε ή αναχαίτισε 109.

Στη διάρκεια των νυχτερινών αυτών επιθέσεων, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Κίπερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.