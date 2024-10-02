Σε μια τηλεμαχία που είναι απίθανο να αλλάξει τα δεδομένα στην προεδρική κούρσα, οι δύο υποψήφιοι για την αντιπροεδρία, Τιμ Γουόλς και Τζέι Ντι Βανς απέφυγαν τις εκατέρωθεν βολές, εστιάζοντας τις επιθέσεις τους σε Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις αντίστοιχα, αλλά και στις διαφορετικές πολιτικές, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Βανς εγκάλεσε επανειλημμένα την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για την ασφάλεια των συνόρων, ενώ ο Γουόλς επέκρινε τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση του όσον αφορά το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.



Ο Γουόλς - ο οποίος ήταν αισθητά λιγότερο άνετος στις κάμερες από τον Βανς, ειδικά στην αρχή του ντιμπέιτ, παρουσίασε τον Τραμπ ως ψεύτη που αγνοεί τους εμπειρογνώμονες και απορρίπτει αλήθειες που δεν του αρέσουν.



Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την αντιπροεδρία που επέλεξε η Κάμαλα Χάρις ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, γερουσιαστή Βανς πως προσπαθεί να «στερήσει την ανθρώπινη ιδιότητα» από τους μετανάστες, κατά τη διάρκεια της πρώτης και μοναδικής τηλεμαχίας τους.

Ο Βανς συγκαταλέγεται στις πρώτες μορφές των Ρεπουμπλικάνων που αναπαρήγαγαν την ψευδή θεωρία πως αϊτινοί μετανάστες τρώνε γάτες και σκύλους κατοίκων της πόλης Σπρίνγκφιλντ, που επανέλαβε κατόπιν ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη δική του τηλεμαχία με την κυρία Χάρις.

«Οι συνέπειες στο Σπρίνγκφιλντ είναι πως ο κυβερνήτης (σ.σ. της πολιτείας Οχάιο) χρειάστηκε να στείλει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης να συνοδεύουν τα παιδιά (μεταναστών) που πάνε σχολείο», είπε ο κ. Γουόλς.

Gov. Walz: Did Donald Trump lose the 2020 election?



Vance: I’m focused on the future



Walz: That is a damning non-answer pic.twitter.com/h1MXP2fGY8 — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 2, 2024

«Το να υποστηρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ και το να μη γίνεται προσπάθεια για να εξευρεθεί λύση (σ.σ. στο πρόβλημα της μετανάστευσης) έχει γίνει προεκλογικό επιχείρημα, κι όταν αυτό γίνεται προεκλογικό επιχείρημα συκοφαντούμε και στερούμε την ανθρώπινη ιδιότητα από άλλα ανθρώπινα όντα», επέμεινε.

Ο Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως προβάλλουν «ριζοσπαστικές» θέσεις «υπέρ της άμβλωσης». «Είμαστε υπέρ των γυναικών. Είμαστε υπέρ της ελευθερίας να κάνεις τις δικές σου επιλογές», αντέτεινε από τη δική του πλευρά ο κ. Γουόλς.

Πολλοί θα έλεγαν ότι την παράσταση έκλεψε μια... χειραψία καταδεικνύοντας πολιτισμένο κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών. Το ντιμπέιτ ολοκληρώθηκε με τους δύο υποψηφίους να σφίγγουν τα χέρια και να κουβεντιάζουν μακριά από τα μικρόφωνα, μια εικόνα που οι Αμερικανοί είχαν να δουν εδώ και δεκαετίες στις προεδρικές τηλεμαχίες, σχολιάζει το CNN.

"Just because you have a mental health issue, doesn't mean you're violent. I think what we end up doing is looking for a scapegoat. Sometimes it just IS THE GUNS."



—Tim Walz's incredible, compassionate answer on solving gun violence w/out targeting disabled ppl❤️#VPDebate2024 pic.twitter.com/I4AqPSiNyJ — Kendall Brown (@kendallybrown) October 2, 2024

