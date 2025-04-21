Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε: Ποια είναι η αγαπημένη εκκλησία και τελευταία κατοικία του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Φραγκίσκος, ένας πάπας που είναι γνωστός για το ότι αψηφά τις προσδοκίες στη ζωή του, θα συνεχίσει αυτή την τάση και στο θάνατό του, καθώς θα γίνει ο πρώτος ποντίφικας που θα ταφεί εκτός Βατικανού εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σύμφωνα με το BBC.

Αντί για τα σπήλαια του Βατικανού κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο αείμνηστος ποντίφικας θα αναπαυθεί στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε της Ρώμης. Συγκεκριμένα θα είναι ο πρώτος Πάπας που θα ταφεί εκεί από το 1669.

Το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες παπικές βασιλικές της ιταλικής πρωτεύουσας και έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ιστορία του Πάπα Φραγκίσκου από τότε που εξελέγη το 2013.

Λιγότερο από 24 ώρες αφότου έγινε Πάπας, ο Φραγκίσκος επισκέφθηκε τη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε για να προσευχηθεί μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες εικόνες της Παναγίας στον καθολικό κόσμο, τη Salus Populi Romani - που σημαίνει Σωτηρία του ρωμαϊκού λαού.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη τού Λατερανού (1929) μεταξύ της Αγίας Έδρας και του Ιταλικού κράτους, η βασιλική ανήκει στην Αγ. Έδρα και είναι έδαφος εκτός τού Βατικανού, με τα δικαιώματα που έχουν οι πρεσβείες άλλων κρατών στην Ιταλία.

Επισκεπτόταν τακτικά τη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε πριν από κάθε επίσκεψη εκτός Ρώμης και κατά την επιστροφή του στο Βατικανό.

Ο Φραγκίσκος επισκέφθηκε επίσης τη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζιόρε αμέσως μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο μετά από παραμονή 38 ημερών. Η τελευταία του επίσκεψη ήταν στις 12 Απριλίου.

Ο τωρινός ναός κτίστηκε από τον πάπα Σίξτο Γ΄ (432-440), σύμφωνα με την αφιερωτική επιγραφή στο θριαμβευτικό τόξο: Sixtus episcopus plebi Dei. Εκτός από το ναό αυτόν στον Εσκουιλίνο λόφο, ο πάπας λέγεται, ότι ανέθεσε εκτεταμένα οικοδομικά έργα σε όλη την πόλη, που συνεχίστηκαν από τον διάδοχό του πάπα Λέοντα Α΄.

Ο ναός διατηρεί τον πυρήνα της αρχικής του κατασκευής, παρά τις αρκετές κατασκευαστικές προσθήκες και τις ζημιές από τον σεισμό τού 1348. Η οικοδόμηση των ναών στη Ρώμη την περίοδο αυτή, όπως για παράδειγμα η Σάντα Μαρία Ματζόρε, εμπνέεται από την ιδέα της πόλης ως κέντρο του χριστιανικού κόσμου.

Ο ναός, ένας από τους πρώτους που ανεγέρθηκαν στο όνομα της Παρθένου Μαρίας, άρχισε να κτίζεται μετά τη Σύνοδο της Εφέσου το 431, η οποία διακήρυξε την Παναγία ως Θεοτόκο. Ο Σίξτος Γ΄ τον έκτισε σε ανάμνηση της απόφασης αυτής. Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε τη Σύνοδο, επηρέασε και τα ψηφιδωτά τού εσωτερικού, καθώς «είναι σαφές, πως οι σχεδιαστές της διακόσμησης ανήκουν σε μία περίοδο πυκνών συζητήσεων για τη φύση και τη σχέση της Παρθένου με τον σαρκωθέντα Χριστό». Τα μεγαλειώδη ψηφιδωτά στον σηκό και στο θριαμβευτικό τόξο είναι ορόσημα στις απεικονίσεις της Παρθένου. Απεικονίζουν σκηνές της ζωής της και του Χριστού καθώς και της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Μωυσή που κτυπά την Ερυθρά Θάλασσα και τον πνιγμό των Αιγυπτίων σε αυτή.

Πηγή: skai.gr

