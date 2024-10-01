Kρήτη: Τουρίστας τραυματίσηκε μετά από πτώση στο πεζοπορικό μονοπάτι Ε4 στη Σούγια

Τραυματισμένος μετά από πτώση στο πεζοπορικό μονοπάτι Ε4 στη Σούγια Χανίων, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, 60χρονος Αμερικανός τουρίστας το απόγευμα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας βρέθηκε στην περιοχή με παρέα πέντε ατόμων για να κάνουν τη διαδρομή Σούγια Λισσός όμως παραπάτησε και έπεσε με αποτέλεσμα την κινητοποίηση διασωστών της Π.Υ.

Οι διασώστες τον μετέφεραν στο Λιμενίσκο της Σούγιας με ιδιωτικό πλοιάριο από όπου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

