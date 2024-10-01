Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις και να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή.

Η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει το Τελ Αβίβ για μία πιθανή πυραυλική επίθεση του Ιράν.

H πυραυλική επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ ξεκίνησε με τις σειρήνες να ηχούν σε μια ευρεία περιοχή του νότιου Ισραήλ και την περιοχή της Ιερουσαλήμ προειδοποιώντας για μια επερχόμενη επίθεση.

Oι πρώτοι πύραυλοι φαίνεται ότι χρειάστηκαν λιγότερο από 15 λεπτά για να φτάσουν στο Ισραήλ γεγονός που υποδηλώνει ότι επρόκειτο για βαλλιστικούς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι όλοι οι κάτοικοι βρίσκονται σε καταφύγια καθώς αναμένεται να φτάσει η επίθεση στο Ισραήλ.

Εκρήξεις ακούγονται στον ουρανό πάνω από την Ιερουσαλήμ με τον ισραηλινό στρατό να εκδίδει σύντομη δήλωση λέγοντας ότι το μπαράζ πυραύλων εναντίον του Ισραήλ συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.