Την ώρα που στη Λωρίδα της Γάζας πανηγυρίζουν για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και την εκεχειρία, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει η συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο αφού εγκριθεί από την κυβέρνηση, κάτι «που αναμένεται το βράδυ».

«Αντίθετα από τις πληροφορίες που μεταδίδονται από αραβικά μέσα ενημέρωσης, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών δεν θα αρχίσει παρά μετά την έγκριση της συμφωνίας από την κυβέρνηση. Αυτή η έγκριση αναμένεται το βράδυ», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνουν ισραηλινά τανκς να πυροβολούν εναντίον Παλαιστινίων που επιχειρούν να επιστρέψουν από τον νότο στη βόρεια Γάζα, στην παραλιακή οδό Αλ-Ρασίντ.

BREAKING: Israeli tanks fired directly at civilians on Al-Rashid Street while the latter were trying to return to northern Gaza, shortly after the ceasefire agreement had supposedly taken effect. pic.twitter.com/et3fqE5wDg — Quds News Network (@QudsNen) October 9, 2025

Νωρίτερα, σύμφωνα με τους Times of Israel, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) προειδοποίησαν τους Παλαιστίνιους ότι η επιστροφή στην πόλη της Γάζας εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη», παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την αποχώρηση των στρατευμάτων και τον τερματισμό των μαχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.