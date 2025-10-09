Συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και ανταλλαγή ομήρων - Όλες οι εξελίξεις

Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με βάση το σχέδιο των 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναμένει ότι οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας θα αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι μεθαύριο Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπός της στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Δεν διευκρίνισε αν αναμένει να αφεθούν ελεύθεροι μονομιάς και οι 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί.

