Καταψηφίστηκαν οι δύο προτάσεις μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρώτη πρόταση μομφής υποβλήθηκε από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» και απορρίφθηκε με 378 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά και 179 υπέρ.

Η δεύτερη πρόταση μομφής που υπέβαλε η ομάδα της Αριστεράς απορρίφθηκε επίσης, με 383 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά και 133 υπέρ, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

