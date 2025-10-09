Λογαριασμός
Καταψηφίστηκαν οι δύο προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο

Οι προτάσεις μομφής υποβλήθηκαν από τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» και την ομάδα της Αριστεράς - Καταψηφίστηκαν και οι δύο 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Καταψηφίστηκαν οι δύο προτάσεις μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρώτη πρόταση μομφής υποβλήθηκε από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» και απορρίφθηκε με 378 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά και 179 υπέρ.

Η δεύτερη πρόταση μομφής που υπέβαλε η ομάδα της Αριστεράς απορρίφθηκε επίσης, με 383 ευρωβουλευτές να ψηφίζουν κατά και 133 υπέρ, σύμφωνα με το Reuters. 

