Ο πλανήτης χαιρετίζει τη συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ και ελπίζει να επέλθει ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο πλανήτης χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, με τους παγκόσμιους ηγέτες να εκφράζουν την ελπίδα τους για νέα εποχή ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά, σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάειν αναφέρει: «Χαιρετίζω την ανακοίνωση συμφωνίας για κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, βάσει της πρότασης που υπέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ. Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την επίτευξη αυτής της σημαντικής εξέλιξης και την υποστήριξη της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια.

«Πρέπει να εδραιωθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να σταματήσουν. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση. Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η ευκαιρία να σφυρηλατήσουμε μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μια πορεία που βασίζεται σταθερά στη λύση των δύο κρατών» τόνισε.

Και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «μείζον διπλωματικό επίτευγμα». «Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε.

ΟΗΕ

«Τα Ηνωμένα Έθνη θα υποστηρίξουν την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και θα κλιμακώσουν την παροχή διαρκούς και βασισμένης σε αρχές ανθρωπιστικής βοήθειας και θα προωθήσουμε τις προσπάθειες ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Γάζα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, προέτρεψε όλα τα μέρη «να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τον τερματισμό της κατοχής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και επιτυγχάνοντας μια λύση δύο κρατών που θα επιτρέπει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια».

Γαλλία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρετίζει το σχέδιο εκεχειρίας και τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ακτίνα φωτός». Η ανακοίνωση έφερε «ελπίδα ότι μετά από οκτώ δεκαετίες συγκρούσεων και τρομοκρατίας, μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο βίας και να χτίσουμε κάτι καλύτερο», είπε.

«Σήμερα ο κόσμος έχει λόγους για πραγματική ελπίδα», πρόσθεσε ο Αυστραλός ηγέτης.

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε με τη σειρά του:

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα. Αυτή είναι μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, οι οποίοι έχουν υποστεί αδιανόητα δεινά τα τελευταία δύο χρόνια. Η συμφωνία αυτή πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και να συνοδευθεί από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές στη Γάζα. Καλούμε όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, να τερματίσουν τον πόλεμο και να θέσουν τα θεμέλια για ένα δίκαιο και διαρκές τέλος της σύγκρουσης και μια βιώσιμη πορεία προς μια διαρκή ειρήνη».

Καναδάς

«Είμαι ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

«Μετά από χρόνια έντονων δεινών, η ειρήνη φαίνεται επιτέλους εφικτή», είπε. «Ο Καναδάς καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν γρήγορα όλους τους συμφωνημένους όρους και να εργαστούν για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Κάρνεϊ, όπως και αρκετοί άλλοι ηγέτες, επαίνεσε το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.

Ινδία

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε πως ελπίζει η απελευθέρωση των ομήρων και η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό της Γάζας να τους προσφέρει ανάπαυλα και να ανοίξει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη.

Πακιστάν

«Η ανακοίνωση μιας συμφωνίας που θα θέσει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την εξασφάλιση μόνιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή», σημείωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.

Αργεντινή

Ο Αργεντίνος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ιστορική και «εξαιρετική συμβολή στην διεθνή ειρήνη».

Νέα Ζηλανδία

«Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ... αποτελεί ένα σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον. «Η Νέα Ζηλανδία χαιρετίζει την είδηση και ελπίζει ότι αυτή θα αποτελέσει τη βάση για μια μόνιμη λύση, όπου οι μελλοντικές γενιές Ισραηλινών και Παλαιστινίων θα ζουν σε ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε.

Μαλαισία

«Αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια αίσθηση ελπίδας μετά από μήνες αβάσταχτης ταλαιπωρίας και καταστροφής», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ. Κάλεσε όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να προχωρήσουν προς μια συνολική και διαρκή ειρήνη.

Ιαπωνία

«Η Ιαπωνία χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για την «πρώτη φάση» μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Γιοσιμάσα Χαγιάσι. «Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», είπε.

Εξήρε επίσης τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες που μεσολαβούν για την «αδιάκοπη προσπάθειά» τους και ζήτησε «ειλικρινή και σταθερή εφαρμογή» από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Χαγιάσι υποσχέθηκε την υποστήριξη και τη συμβολή του Τόκιο στη βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθηκών και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ιταλία

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καλωσόρισε επίσης τη συμφωνία και δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να στείλει στρατεύματα, αν χρειασθούν δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης.

«Η ειρήνη είναι κοντά», δήλωσε ο Ταγιάνι μέσω του X. «Η Ιταλία, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε το σχέδιο των ΗΠΑ, είναι έτοιμη να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη σταθεροποίηση της κατάπαυσης του πυρός, την παράδοση νέας ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Είμαστε επίσης έτοιμοι να στείλουμε στρατεύματα, αν δημιουργηθεί μια διεθνής ειρηνευτική δύναμη για να επανενώσει την Παλαιστίνη».

Πηγή: skai.gr

